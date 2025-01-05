希斯基：阿聯訪阿瑟　贏波博反彈

FC麥克阿瑟在周一澳職將會於主場硬撼阿德萊德聯，賽前雙方於聯賽榜皆在前列位置，所以今仗相當關鍵。

FC麥克阿瑟上場聯賽以3:2擊敗西悉尼流浪者後，經已連續6場不敗。開季後他們進行了11場聯，共取得18分。

今季麥克阿瑟陣中兩位年輕小將皆表現出色。其中21歲的積祖魯於球隊接連擊敗西悉流及珀斯光輝的聯賽中，皆梅開二度。至於阿里阿夫派奧近兩場聯賽亦同樣有入球進帳，看來十分享受其個人首個澳職球季。

另外，隊長謝明及翼鋒馬連積高利斯為球隊注入寶貴經驗，故我相信主隊的進攻質素，可為阿德萊德聯後防帶來很多問題。

阿德萊德聯跟FC麥克阿瑟同得18分，不過少踢兩場，兼且暫時以5分落後榜首的奧克蘭FC。

阿奇葛雲自從由紐卡素噴射機加盟後，表現持續進步，今季經已攻入5球。這名年僅20歲的前鋒，憑走位靈活及射門觸角敏銳，令自己成為阿德萊德聯前線最危險的人物。

主教練卡爾華特亦可將入球責任放在進攻中場史提芬莫克的身上，加上克勞夫也有能力撕破對方防線，所以我認為今場賽事的入球數字應該會相當高。

雖然阿德萊德聯上仗於主場以2:3不敵西悉尼流浪者，但我認為他們今仗將會作出反彈，成功作客擊敗FC麥克阿瑟。