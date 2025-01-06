安賽龍膺丹麥年度最佳　生涯第3度當選

去年在巴黎奪得生涯第二面男單奧運金牌的安賽龍，以大熱姿態榮膺丹麥體壇年度最佳的BT金獎，剛於周六滿31歲的他在個人社交平台分享喜悅，並形容是最難忘的生日賀禮。

這是安賽龍在職業生涯第三度奪得此項榮譽，過去先後在2017及2021年獲選，成為首位三次奪得這個個人獎項的運動員，而丹麥女子手球隊也曾三次成為年度最佳。

這位羽壇前世界「一哥」在社交平台以英文、丹麥語及中文分享得獎喜悅:「今年過了個特別難忘的生日!能被評為年度最佳運動員，還拿到BT金獎，真是至高的榮譽。特別感謝國王陛下親自為我頒獎！還要感謝我的粉絲、贊助商、家人和朋友們，你們的支持真的太重要了!接下來我要去馬來西亞和印度打比賽，準備迎接新一年的第一個挑戰!」

這個獎項是由丹麥體育聯會(DIF)及丹麥隊頒發，安賽龍於2024年創造了歷史，連續三屆贏得奧運會獎牌，當中更是連續兩屆奪得男單金牌。DIF主席兼評審委員會成員Hans Natorp對安賽龍給予高度評價:「他是一位巨大的勝利者，他生活中的一切都是圍繞着，並優化他的球場上表現，這種奉獻精神讓他走得很遠，包括2024年奧運會，他在奧運上擊敗對手，連續三屆都獲得獎牌。」