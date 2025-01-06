曼聯周一(6日)凌晨英超作客晏菲路球場，賽前唔少球迷擔心會被死敵「大炒」，除咗因為近況差天共地，曼聯作客利物浦嘅往績亦好得人驚。不過利辛度馬天尼斯嘅入波，就為曼聯打破魔咒，更被加利尼維利大讚可以媲美傑斯1999年射爆阿仙奴嘅經典金球！

唔講唔知，原來曼聯對上一次喺晏菲路入波，已經係2018年由連格攻入，相隔2,212日之後，利辛度馬天尼斯下半場窄角度狂抽網頂，終於打破魔咒。曼聯名宿加利尼維利表示：「曼聯就係缺少冷靜同級數，馬天尼斯喺嗰個位係咪傳中？佢冇！佢選擇狂轟網頂，艾利臣比加冇得救，呢球波同傑斯喺1999年英足盃對阿仙奴個金球一模一樣！」

傑斯當年喺英足盃4強重賽嘅加時階段，喺後半場截到個波後，自己狂推1個扭5個後窄位狂轟，「最後一擊」嘅位置同射門，同利辛度馬天尼斯今場入波差唔多。呢位阿根廷國腳賽後就話：「我哋仲有好多地方要改善，但呢種戰鬥精神同對曼聯徽章嘅自豪，會係我哋最大動力。」

馬天尼斯上年10月喺社交平台公布女友懷孕，佢入波之後將皮球放入自己波衫內，扮孕婦狂錫肚皮，呢個慶祝動作，相信就係將入波獻畀將會出世嘅BB同女朋友。