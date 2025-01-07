神奇森林6連勝創58年紀錄　重演「李城童話」？

今季英超「神奇球隊」諾定咸森林繼續有驚喜，周二(7日)凌晨英超作客3比0大勝狼隊後，錄得今季全英超最長嘅6連勝走勢，同時創下球隊近58年最長連勝紀錄。森林依家同阿仙奴一樣有40分，下輪榜首大戰如果喺主場贏到「1哥」利物浦，將會拉近到3分差距，隨時重演李斯特城奪冠童話！

森林踢法簡單直接，7分鐘就由基比斯韋特扭入禁區，同安東尼艾蘭加撞牆後射入；完半場前艾蘭加左路底線傳中，基斯活特門前接應射成2比0，亦係呢位前鋒今季聯賽第12球。下半場森林繼續控制賽事，艾禾尼爾完場前錦上添花，為森林湊成3比0大捷，目前得失球唔及阿仙奴排第3位。

老牌球會森林史上最輝煌時代，就係傳奇領隊白賴仁哥洛夫執教嘅18年(1975年1月上任)，期間贏過英格蘭頂級聯賽同歐冠盃冠軍，今場正正係哥洛夫上任50周年，森林就創下連哥洛夫都未做到嘅成績，自1966/67球季後首次頂級聯賽6連勝，而且6連勝亦係今季英超紀錄，連利物浦都做唔到。

雖然唔少人認為森林嘅強勢「捱唔得耐」，但李斯特城喺2015/16球季，同樣喺冇人睇好下實現奪冠童話，葡萄牙領隊紐奴就拒絕討論爭冠話題：「喺哥洛夫嘅周年慶贏波意義重大......一直冇人問過我爭標問題，我哋要先準備好下場英足盃......好抱歉冇直接回應呢條問題(爭標)，我保證季尾會睇下個聯賽榜。」

森林下輪英超將會喺主場迎戰利物浦，佢哋係今季唯一贏過「紅軍」嘅球隊，如果可以喺主場全取3分，同利物浦嘅差距就會收窄到3分，咩事都有可能發生。