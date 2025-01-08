「新大哨」慘變水貨　安迪歷想離開皇馬

皇馬2年前搶先向彭美拉斯收購天才前鋒安迪歷，以為執到寶，但呢位18歲巴西新星今季正式上「艦隊」後，演出令人失望，長坐冷板，佢對現時狀況亦感到不滿，希望今個月以外借方式，轉投其他球隊，拯救足球事業。

安迪歷曾以16歲之齡出戰巴甲，並迅速入波，2023年11月晉級大國腳，成為自1994年朗拿度之後，最年輕入選巴西國家隊嘅球員，因而有「新大哨」之稱。呢位射手今季成為皇馬球員後，一度被寄予厚望，但由於基利安麥巴比同時加盟「銀河艦隊」，令安迪歷難有上陣機會，各項賽事16次披甲僅有2次擔任正選，合共入2球，導致佢意興闌珊。

皇馬上場西班牙盃32強對丁組仔明尼拿，教練安察洛堤派出副選，安迪歷難得擔正，但卻未能把握機會，即使踢足全場，有6次射門5次中目標，都入唔到波，亦冇助攻，反觀39歲老將莫迪歷都入咗1球。

經此一役，恐怕安迪歷未來日子更難獲「肥安」歡心，離隊可能成為唯一出路。盛傳英超球隊修咸頓有意借用安迪歷打護級戰，亦有數支德甲球隊打算搶人，「新大哨」有可能去其他聯賽磨練。