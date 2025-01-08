南華下半場發威挫晉龍WTS　鎖定常規賽前二

甲一男籃常規賽周三（8日）頭場由南華對陣晉龍WTS，「紅軍」在前3節領先19分下，尾節大派後備力量練兵，最終有上陣的11人均有分數進帳，終場以95：78大勝晉龍WTS，戰績改寫為7勝1負，成功鎖定常規賽前二位置，直入季後賽。南華最後一場常規賽將於周五（10日）迎戰晉裕。

甫開賽不到2分鐘，南華外援安德拉籃底爭波「小拗」退下火線，陳曉峰頂替上陣交出表現，加上關雋陶內外開弓連取7分，開局即取優勢。而晉龍WTS外援湯馬士單節攻入10分，其中轟2記三分及一次雙手劈扣助漲球隊士氣。林民淇後備上陣展現進攻意欲，連續3次「layup」得分助南華首節領先29：18。

次節，安德拉觀察傷勢無恙後回歸，強打顏色地帶奏效，小將鄭凱安和林民淇亦於外圍發炮，一度領先10分以上差距。湯馬士該節用時不到4分鐘再度飆入10分，加上區浩軒連袋5分，包括今場的第3記三分彈，追至42：47迫使對手叫停比賽。南華隨後派出曾湛元穩定戰局，兩次防守反擊快攻得手，半場完繼續領先53：46。湯馬士上半場15射9中手感滾燙，包括4記三分波，高效轟入24分。

轉邊後，南華提升防守強度，使出半場人盯人防守，令對手進攻端停滯，主將葉耀邦單節取8分，尾段更憑陳怡富和朱亮的三分打出11：0攻勢，單節比數24：12，晉龍WTS未能緊咬差距，以58：77大比數落後。

手握20分以上優勢的南華，在最後一節逐漸收起主力，大膽派出後備力量，儘管晉龍有湯馬士、羅卓熙和安家仲奮力搶分，但仍未能成功收復失地，南華最終以95：78勝出。

數據方面，南華有上陣紀錄的11人全部有得分進帳，其中葉耀邦貢獻全隊最高18分，安德拉交出14分10籃板「雙雙」，朱亮亦有11分6助攻6籃板。晉龍WTS的湯馬士狂轟全場最高37分、另摘7個籃板，區浩軒三分9射4中取得16分，仍難以戰勝強敵。

林民淇今場上陣時間為今季最高，全場10射4中取得9分，另有4次助攻和2次偷波，不過他未因此自滿，直言對今場發揮未太滿意：「很多地方可以再有進步空間，始終比賽和訓練有所不同，希望之後可以更加放膽進攻，每一球都要謹慎處理。」「民淇」續說：「一開始還沒得到教練的信任，自己比較少上場機會，經驗相對也不太豐富，希望能在之後的練習和比賽中多些表現自己，逐漸找回比賽的感覺，累積經驗，期望在季後賽發揮自己所長，幫助球隊取勝。」談及季後賽的部署，林民淇表示打完最後一場常規賽後，再視乎排名有機會對陣對手、針對部署積極備戰季後賽。

對於早前林民淇在對內訓練中，扮演永倫王牌外援泰那的坊間傳聞，林民淇回應確有此事：「很開心球隊信任我的進攻能力，我也認為我的進攻威脅在隊中屬數一數二，教練找我扮演泰那，可以令隊友們在訓練防守時的效果更加顯著。至於銀牌對面永倫，比賽策略和結果都不錯，對我而言也有成功感，很開心作為球隊的一分子一起進步。」