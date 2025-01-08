印尼全盤「荷蘭化」　聘請古華特+尹戈爾領軍

尹戈爾(左)同古華特(右)曾經在荷蘭國家隊合作。(Getty Images)

印尼國家隊近年積極推行「荷蘭化」，隊內擁有多位荷蘭歸化兵，令成績突飛猛進，現時再進一步「橙化」，將聘請荷蘭著名射手古華特執教，甚至可能請埋73歲名帥尹戈爾出山，擔任技術總監。

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，古華特將會同印尼足總簽約2年，並可以選擇延長多2年合約，呢位48歲少帥將於1月12日正式亮相，接掌印尼帥印。

古華特球員時代曾效力阿積士、AC米蘭、巴塞隆拿、紐卡素等球會，但教波經驗唔多，大部分時間擔任副手，包括做過阿爾克馬爾、荷蘭國家隊、喀麥隆國家隊助教，2023年6月成為土耳其球隊阿達納鐵路主帥，但僅半年就被炒，之後一直冇教波，能否協助印尼取得世界盃外圍賽出線資格，成為疑問。

另外，印尼傳媒指該國足總準備請尹戈爾擔任技術總監，佢曾經執教巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、荷蘭國家隊、曼聯，經驗豐富，但2022年已經退休，未知願唔願意復出。

印尼現時排世界盃外圍賽亞洲區第3圈C組第3位，僅落後第2位澳洲1分，如果取得前2位，就可以晉級2026年世界盃決賽周。