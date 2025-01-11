女花香港世界盃　陳諾思32強止步　明轉戰團體賽　

國際劍擊聯會（FIE）女子花劍世界盃一連三日，假亞洲博覽館8號館舉行，周六（11日）緊接進行個人賽正賽，港隊有陳諾思（Daphne）、鄭曉為和關渝澄出戰。不過領軍人物Daphne卻在32強止步，而鄭曉為、關渝澄亦於64強出局，3人連同符妤名周日（12日）將出戰團體賽。

港隊女花3將陳諾思、鄭曉為和關渝澄，早前從資格賽順利晉級，是日齊齊在64強分途出擊，當中最好成績屬於Daphne。這名巴黎奧運港隊代表，64強輕取德國選手Carlotta Morandi，惟32強初段一度落後1比9下，最終以10比15不敵上屆亞軍、意大利選手Elena Tangherlini，未能再晉一級。而整場比賽期間，Daphne曾多次就判決表達不滿，賽後她亦有作出解釋：「對手整場進攻其實很多停頓位，自己一直想捉，但裁判沒有理會。去到最後一劍，停頓相當明顯，自己看到後已隨即出劍，我覺得這分屬於自己，但裁判又判了給對手。」

對於初段一度大幅落後，Daphne承認自己表現仍有進步空間：「始終對手很高水平，自己開局不應太心急搶攻，今次令她找到了破綻，並乘機將比分拋開，之後追得很吃力。」Daphne稍作休息後，周日早上將與隊友轉戰團體賽，她表示會力爭佳績：「之前團體賽已經試過打入8強，希望今次能與隊友爭取更高排名。」

其餘兩名港將鄭曉為、關渝澄，同樣在64強止步，當中關渝澄在左膝受傷下力戰而敗，僅以9比15不敵13號種子、法國劍手Eva Lacheray，賽後她對落敗亦感到可惜：「昨天資格賽跌倒後，左膝又開始痛，甚至影響賽前熱身，比賽中途腳開始乏力。但其實落敗與受傷非太大關係，自己不算打得很好，埋身時連輸數劍，未能做到自己的部署。」不過關渝澄則向大派定心丸，相信膝傷不會影響團體賽發揮：「今日好好休息，明天應該會好點，或者自己會減少踎低等動作，令自己避免再跌倒。」

至於在64強以12比15反負5號種子、波蘭選手Julia Walczyk的鄭曉為（Valerie），則自評個人表現為7分：「雖然最後結果不理想，但表現都有進步，至少本身制定的策略可以做到，只是有些位置位處理得不好，尤其是領先後有點急，後段出現很多犯錯。」提到翌日的團體賽，Valerie稱或會嘗試改變打法：「知道自己放慢打，可以打到更好效果，明日會想更大膽嘗試。只要大家互相配合，有信心入到8強，當然最重要是隊友（關渝澄）傷勢沒有大礙。」