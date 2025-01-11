仙拿爭衞冕澳網仍有牽掛 「禁藥風波」落實上訴日期

澳洲網球公開賽周日(12日)展開，去年交出亮麗成績表的「世一」仙拿爭取衞冕的同時，再要面對「禁藥風波」，體育仲裁法院（CAS）周六(11日)宣布，世界反興奮劑機構（WADA）對仙拿的禁藥案作出上訴，並將於4月16及17日舉行聽證會。

近年強勢彈起的意大利新勢力仙拿，去年3月兩次被檢出對禁藥Clostobol的檢測呈陽性，但他其後證明他的醫生與他手上的割傷時使用藥物有交叉感染，被證明沒有任何不當行為，因此國際誠信機構（ITIA）沒有處罰仙拿；但WADA則決定上訴，並要求至少一年的禁賽令。

CAS周五證實，有關仙拿的禁藥指控聽證會將於4月16及17日進行，並以閉門舉行，因為仙拿及WADA雙方均沒有要求公開舉行。去年先後贏得澳網及美網兩項大滿貫冠軍的仙拿，承認今年首個大滿貫前，這宗禁藥醜聞仍在他的腦海中繁繞。「我知道的和你們知道的一樣，我們正處於一個我們不知道很多很多的階段。」仙拿在墨爾本公園的澳網第一擊，首圈將面對智利的謝利。