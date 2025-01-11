港超聯　第100次頂級聯賽上陣　陳凱柏：多謝Ivan！

冠忠南區周六（11日）在「中銀人壽香港超級聯賽」以1比1賽和傑志，今場亦為左閘陳凱柏（Paco）第100次代表南區，在頂級聯賽上陣的賽事，他打趣道已向下半場補時階段，勇救12碼的伍瑋謙（Ivan）致謝，令他在今場有美好回憶。

Paco自2017年起效力南區至今，是役終於達成為球隊第100次，在頂級聯賽上陣的成就，他賽後感觸良多，盼球隊發展更上一層樓：「幫一隊波踢到100場絕對唔易，多謝管理層同歷任主教練，畀咁多機會我，希望球會嚟緊唔止喺港超立足，可以攞多啲冠軍，踢到亞洲賽，我會繼續畀心機，盡力幫南區達成更多里程碑。」

談到今場戰況，Paco笑言已向補時階段救出12碼的伍瑋謙致謝：「Ivan呢幾年救咗唔少12碼，所以我對佢好有信心，多謝佢喺1場咁有紀念價值嘅比賽，救番球隊一命，佢完場仲同我講『我唔會畀你嘅第100場輸波嘅！』，好開心識到佢呢個兄弟！」Paco對未能獲勝略感可惜，但強調全隊已付出所有，相信大家對和局感滿意：「今場贏唔到係幾可惜，但所有隊友已經搏到盡，做好自己嗰Part，相信大家都對呢個賽果收貨。」