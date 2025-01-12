英足盃「仙魔戰」　阿仙奴鬥曼聯博半場和

英足盃第3圈矚目大戰，阿仙奴主場火併曼聯。兩支奪得英足盃次數最多球隊各有問題，阿仙奴飽受傷病困擾，進攻走晒樣；「紅魔」亦有自知之明，客場唔敢輕舉妄動，加上近年碰頭初段都小心為上，半場和不妨再追。（Now 651周日晚11時直播）

阿仙奴曾14次勇奪英足盃，係奪冠次數最多球隊。不過呢支倫敦球隊受到傷病問題困擾，先有王牌布卡約沙卡重創至少要抖兩個月，代替佢嘅新星尼華尼利亦告受傷，而馬田奧迪加特、夏維斯近期因患病影響狀態，令進攻極不暢順，導致近2仗只得1和1負，其中上場英聯盃4強首回合先吃悶棍，全場23次射門兼獲11個角球，仍然食白果，最終於主場淨吞紐卡素兩蛋，想反勝出線難度超高，亦嚴重打擊信心，對今場英足盃發揮必構成影響。

另邊廂，衞冕嘅曼聯亦曾13次稱霸英足盃，自從新帥魯賓艾摩廉上任後，表現非常飄忽，既曾經歷4連敗，但亦能作客擊敗曼城，上場聯賽造訪榜首利物浦，將士用命下逼和2比2，大踢爭氣波，可見「紅魔」遇強踢穩守突擊，效果立竿見影。曼聯今場再次作客另一支強隊阿仙奴，一定縮後先求不失，謀定而後動。

翻查紀錄，雙方近4次正式賽事交手，有3次開半場和，包括上年12月艾摩廉上任冇耐作客阿仙奴輸0比2之役，半場打和0比0，為爭冠兩軍小心為上，半場和值得捧場。

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