洛杉磯山火燒去10面奧運獎牌　賀爾獲IOC補回復刻獎牌

洛杉磯山火仍然肆虐，美國游泳傳奇賀爾在山火中損失慘重，燒毀家園，並連他昔日在奧運會取得的10面獎牌都化為灰燼，國際奧委會（IOC）主席湯瑪士巴治周一(13日)承諾，將為賀爾送上一套新的復刻獎牌。

居住於洛杉磯太平洋帕利塞茲的賀爾，早前逃亡後接受訪問時表示，他撤離時由於火勢突然衝下來，他只帶走了愛犬、用來治療糖尿病的胰島素，一幅祖父的畫像及女兒送贈的一件宗教文物，但已趕不及帶走昔日在奧運會上所取得的獎牌。現年50歲的他表示：「放棄獎牌並不容易，我為這些目標奮鬥一輩子，一切仍記憶猶新，但紀念性物品卻消失了。」

IOC主席湯瑪士巴治對賀爾的遭遇表示會提供協助，周日（12日）在社交平台發文表示:「我們全力支持洛杉磯公民，對消防員及安全人員的努力感到敬佩，目前要把焦點放在對抗火勢及保護人民與財產上，我們也得知優秀的奧運健兒賀爾在大火中失去了獎牌，IOC將送一套復刻品給他。」賀爾曾於1996年、2000年及2004年的奧運會中，獲得5金3銀2銅共10面獎牌。