省港盃　有望演地標戰　何瀧浩：一定搏到盡

正備戰第43屆省港盃首回合賽事的香港男子足球代表隊，周二（14日） 早上在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練，其中的20歲的小將何瀧浩首度進入港隊決選名單，有望上演地標戰，他表示相當期待代表港隊上陣，而第二度出戰省港盃的小將曾以行就期望踢出備戰成果，為港隊爭取佳績。

效力九龍城的中場何瀧浩，今季於港超表現亮眼，作為港隊U23成員的他首度躋身成年隊決選名單，對於有望為港隊披甲上陣，「瀧浩」表示心情既緊張又期待：「知道自己入到決選嗰陣有啲緊張又好開心，始終未接觸過教練團，大部分隊友都係第一次一齊踢，而家開始操練之後，就慢慢開始享受同興奮，尤其是省港盃有主場同作客兩個回合，自己冇試過喺咁多球迷面前踢波，好期待可以代表香港隊踢省港盃。」

包括何瀧浩、曾以行、嚴啟倬、陳潤潼和宋紘毅等曾效力香港U23的球員在內，今屆省港盃的班底近半為港隊青年軍成員，「瀧浩」表示對看到不少熟悉面孔感到高興，相信默契配合上不成問題：「好多隊友由細一齊踢到大，好開心可以見番佢哋，加上教練畀嘅指示都好清晰，無論進攻防守都好清楚會做啲咩，所以默契方面唔太擔心，我哋着得港隊波衫，落到場一定搏到盡！」

21歲的後衞曾以行（Ellison）連續兩屆出戰省港盃，上屆港隊於次回合遭廣東逆轉，無緣3連霸，他就期望運用過往經驗，盡力踢出最佳表現：「上年見識過廣東省隊嘅實力，去作客踢落都有啲困難，太魯莽變咗不利防守，今次踢得小心同聰明少少，但係都保持平常心，希望可以踢出教練部署。」今次由英國返港備戰，「Ellison」透露自己尚有約1年時間完成學業，希望畢業後有機會返回香港落班：「自己都好想踢番職業，始終英國因為簽證問題，踢唔到高啲水平嘅聯賽，呢一段時間盡量保持自己狀態，希望有機會返嚟香港發展。」