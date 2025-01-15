「女氣袋」哈辛再戰倫敦馬拉松：讓我成長的地方

包攬3項長距離奧運金牌的荷蘭超級「女氣袋」哈辛，已決定再戰倫敦馬拉松，意味着屆時有4位奧運及殘奧的馬拉松冠軍於4月在英國首都街頭亮相。

現年32歲的哈辛是史上首位擁有奧運會5000米、10000米及馬拉松金牌的女將，她去年在巴黎奧運上奪得馬拉松冠軍，完成了這項成就，同屆她亦奪得了5000米及10000米銅牌；而上一屆東京奧運，她已袋走了5000米及10000米的冠軍。

曾於2023年首次參賽就奪得倫敦馬拉松的哈辛，今年挾着奧運冠軍之名捲土重來：「回到倫敦馬拉松的感覺很特別，這是我第一次參加馬拉松的地方，並開始了我這段令人難以置信的旅程。」同年，她亦贏得了芝加哥馬拉松冠軍。

「倫敦也是讓我學會耐心、相信自己，並在感覺不可能的時候繼續向前的地方；這是一個讓我成長的地方，不僅是作為一個運動員，而且作為一個人。」哈辛將連同埃塞俄比亞的奧運男子金牌托那（Tamirat Tola），以及殘奧金牌瑞士的亨爾（Marcel Hug）及戴芭娜（Catherine Debrunner）一起出戰今屆倫敦馬拉松，賽事將於今年4月27日舉行。