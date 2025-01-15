香港東方EASL再撼生力啤酒人　力爭連勝闖關

早前有傷的楊和及徐遠成，積極練習。（球隊圖片）

香港東方籃球隊今日飛抵菲律賓馬尼拉，備戰周三（15日）東亞超級聯賽（EASL）對陣生力啤酒人，兩隊上月於修頓主場較量，亦曾於菲律賓PBA專員盃碰面，東方兩戰全勝，雙方今季第3次交手，「藍軍」實是贏面較大的一方。(HOY 76台周三晚上8時直播）

香港東方經歷東超4場比賽後，暫以2勝2負排名A組第3位，廣島蜻蜓和桃園璞園領航猿分別以4勝1負和3勝1負排同組前2位置，至於同組的生力啤酒人則4戰全敗排名墊底。根據小組賽形勢，香港東方餘下2場賽事必須全勝方可篤定躋身最後4強，故今仗雖然是客場作戰，東方必會使出渾身解數，至於之後的一場作客桃園璞園領航猿，亦非勝不可。

事實上，作為職業球隊的東方，今季史無前例同時征戰三方戰線，除今場EASL大戰後，緊接的兩日更需迎上本地季後賽4強（16日）和菲律賓PBA專員盃（17日）的魔鬼賽程，眾將即使奔波勞碌，但鬥志亦毫不減退。

香港東方主教練巴拿莫域對接下來三日賽程表示：「我們的球員要打這麼多場比賽，不斷地訓練和旅行面對緊密的賽程安排，球員分配亦需慎重考慮，接下來這段時間會盡力調整，雖然我不知道我們最終會取得怎樣的成績，但我們必須全力以赴戰鬥。」巴帥相信球員能打出應有水準，合力度過難關。