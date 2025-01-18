港超聯　大埔疑改名？領隊葉志雄：未正式申請

周六（18日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，大埔以2比1擊敗主隊北區，賽事期間大埔球迷於看台呼叫口號，據悉與大埔最近疑似更改隊名有關，賽後大埔足球會領隊兼副主席葉志雄回應傳聞，稱目前未正式向足總提出申請，但承認管理層有意為球隊改名。

周一（13日）大埔球迷組織「12th綠戰士」於社交平台發文，表示收到消息，指大埔足球會已向香港足球總會遞交更改參賽名稱申請為「大埔追夢隊」，對此表示強烈不滿，並要求球隊撒回申請。大埔球迷今場於看台呼叫口號抗議，大呼更改隊名「破壞球會傳統」，賽後領隊兼副主席葉志雄承認管理層有意為球隊改名，但仍在構思階段，又解釋於官方fb發文稱呼球隊為「大埔追夢隊」的原因：「改名嘅決定唔存在任何商業成分，其實球隊理念就係畀年青人追求夢想，所以先有幫一隊改名嘅諗法，絕對唔係話要去破壞傳統，我哋亦都唔會喺宣傳方面抹走大埔元素，希望球迷慢慢理解。」葉志雄又稱目前未正式向足總申請及落實新隊名，但未透露入紙時間：「我諗要視乎內部管理部門進度情況而定，其實我哋提議咗，就交畀佢哋處理，如果日後確認咗新名就會同大家公布。」

對於球迷今場停止打氣以表不滿，而主教練李志堅就表示目前聯賽競爭情況激烈，希望球迷將焦點集中於賽場表現上：「希望球迷以大局為重，相信球迷都愛惜大埔呢對球隊，而家每場都比較難打，咁激烈嘅情況底下，希望大家喺球場上面搵到好嘅方法去支持球隊。」