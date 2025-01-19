港超聯　九龍城法甲兵辛尼演地標戰：狀態得五成

周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」，由港會坐鎮香港足球會足球場恭迎九龍城，最終雙方以0比0打成平手，後備上陣的九龍城新援辛尼上演地標戰，這位前法甲兵形容露自己狀態未達最佳，期望自己能盡快適應港超，於餘下的賽季貢獻球隊。

九龍城新援辛尼本周趕及註冊，開賽前被臨時列入大軍名單，下半場72分鐘換入後，兩度施頭鎚攻門，表現活躍，他透露自己已正式投入球隊操練，但直言狀態仍有待提高：「我今個星期先嚟到球隊，比賽之前只係操咗兩日，而家大概得5成狀態，仲需要啲時間調整，希望可以盡快適應到呢度嘅比賽節奏，喺今季裏面入多啲波。」

33歲的前鋒辛尼（Abdoulaye SANÉ）擁有塞內加爾和法國雙重國籍，過去曾經效力法甲球隊雷恩，21至22球季短暫於沙特及印度聯賽搵食，今次是這位塞內加爾「國腳」首次於香港落班，他形容香港與法國聯賽的競爭強度存在差距：「法國同香港嘅比賽環境、競爭強度同天氣都好唔一樣，呢度嘅球場唔係我以前踢開嘅天然草地，對我嚟講係有難度；法甲每隊都非常強勁，職業球員，球員之間競爭激烈，香港都有好多有實力嘅球員，但佢哋比較後生，經驗唔算太多，我希望我可以運用我嘅經驗幫到班後生，為球隊全力以赴，攞到好成績。」