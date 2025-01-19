希斯基：麥克阿瑟主場可稱「凰」

FC麥克阿瑟於周一澳職獨腳戲，將希望可以擊敗威靈頓鳳凰，延續球隊最近的不錯走勢。上仗他們作客以3:1勇挫紐卡素噴射機，不但錄得近4場的第3場勝仗，還取得了作客3連勝佳績，聯賽榜位置更加有所上升。

翼鋒積祖魯對噴射機時攻入近4仗的第5個入球，當考慮到他在邊線位置構成的威脅，以及多次成功製造到機會出來後，我認為他是澳職其中一位最炙手可熱的球員。至於老將前鋒謝明近兩仗亦有兩個入球進帳。他能夠墮後作出串連，乃是球隊不可或缺的成員，同時亦擅於在對方禁區內找尋空位，所以在今仗將會是球隊的關鍵先生。

威靈頓鳳凰近7場聯賽輸了5場，狀態無疑差勁，但上仗對FC悉尼，即使被對19次攻門，最終卻成功以0:0悶和完場。最令人感到欣慰的地方，就是19歲門將基利希特處子登場便交出了十分好的表現，我深信面對聯賽入球最多的球隊還能力保不失，將大大增強他以及整條後防線的信心及士氣。

然而，鳳凰近3仗只攻入1球，而且也未能製造到足夠的入球機會。有見及此，我認為他們最有可能取得入球的機會，將來自死球處理，其中巴巴路西斯是最大的入球威脅。

雖然FC麥克阿瑟近5次主場出賽未嚐一勝，不過大家依然會睇高他們一線。我深信，FC麥克阿瑟最終將可扭轉這個走勢，主場重開勝門，擊敗威靈頓鳳凰。