仙拿體能嚴重消耗　艱苦淘汰魯尼闖澳網8強

世界「一哥」仙拿周一（20日）在澳網抵受住32度高溫對體能的挑戰，與丹麥名將魯尼激戰4盤後，篤定男單8強席位，距離衞冕又再走近一步。

今仗仙拿受到體能的考驗，他在高溫中掙扎，第三盤一度要作出醫療暫停，並讓駐場醫生進行脈搏檢查；而他曾在換邊期間坐在球員席上需要用冰毛巾敷面，右手更有抽搐狀況，似乎體能有下降情況。

不過，對方魯尼同樣受到環境的挑戰，第3盤共有16次無壓力犯錯，令仙拿有機會打破發球局，而體力逐漸恢復的「世一」在第4盤更發出有力的發球，令球網底部的金屬環也被打破，需要停賽21分鐘，亦正好讓兩位球手可以喘息一下，最終仙拿以6比3、3比6、6比3、6比2取勝，躋身8強。

正爭取成為意大利贏得3個大滿貫錦標第1人的仙拿賽後表示：「真是非常非常艱辛，我嘗試保持精神狀況，嘗試做好發球及擊球，只是想看看發生什麼。」被問到他目前健康狀態況：「今朝很奇怪，因為我今天沒有熱身。我知道精神上已準備，但的確有點混亂。」

仙拿下仗將面對桑尼高，他是以6比3、6比2、3比6、6比1終止了19歲美國小子錢亮拿的神奇之旅。

至於女子組方面，烏克蘭名將絲維杜蓮娜則以直落兩盤6比4、6比1擊敗古特美杜娃，躋身女單8強。