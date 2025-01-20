港超聯　盧卡斯當選12月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024／25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，周一（20日）宣布由大埔的盧卡斯以超過80%得分，壓倒性當選「12月最佳球員」，繼2018年2月之後，再次成為「每月最佳球員」。

大埔在2024年12月踢了3場賽事，分別是「賽馬會菁英盃」3比3賽和均業北區、3比0淨勝傑志、以及聯賽5比2擊敗標準流浪，盧卡斯在對流浪一役踢足全場大演帽子戲法，即場已獲選為全場最佳球員。完成12月份賽事後，盧卡斯在聯賽上陣11場已有8球進帳，成為聯賽領先射手。

現年34歲的盧卡斯於2015年登陸港超，效力過南華、大埔、傑志及東方，2021年離港發展，到去年1月重返大埔，短短半季已取得8個入球。完成12月賽事後，盧卡斯的聯賽入球數字已經追平上季，是以超過80%得分，大幅拋離隊友伊高沙托尼及東方小將吳宇曦，贏得「12月最佳球員」獎，也是他相隔6年多後再度當選。

對於再次當選「每月最佳球員」，這位巴西中鋒謙稱要將功勞歸於隊友：「非常高興再次得獎，我離開了港超3年再回來，在大埔過得十分愜意。自知單靠個人力量並不足以獲獎，要多謝球會老闆、教練及隊友，令所有事情都變得輕易，我只需要做好自己份內工作，將皮球放入網便足夠了。」至截稿時盧卡斯的聯賽入球數字已增至9球，仍然領先神射手榜，不過他重申，不強求再次當選神射手：「我已贏過兩次金靴獎了，現時個人與球會目標一致，就是要贏聯賽冠軍！當然如果最終能成為神射手也是好事，但這不是我今季的最大目標。」