省港盃　港隊大軍備戰　黃皓雋：次回合難3倍

港隊將於周三（22日）坐鎮香港大球場出戰第43屆省港盃次回合，與廣東隊爭奪冠軍寶座，港隊大軍周一（20日）下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。首回合擔正的中場黃皓雋（Anson）預料今場將比起上仗戰況更激烈，而作客首度為港隊披甲上陣的翼鋒李小恆（Raphael），就表示期待於主場出戰，為球迷帶來精彩表現。

是日操練開放首15分鐘予傳媒拍攝，23人港隊大軍抵達訓練場後，在U20主教練戴雅諾（Darren James Arnott）指導下進行約1個半小時的操練，包括熱身慢跑、傳控練習、分組戰術演練等環節。港隊於首回合憑史提芬彭利拿先開紀錄，可惜換邊後被姜至鵬射入12碼，與對方打成平手，黃皓雋形容首回合之後自己狀態有所不同，又預料今場決賽將會更艱難：「有一段時間冇踢正選，我覺得首回合個感覺發揮得幾好，自己比較熟悉踢進攻中場，所以教練擺我落呢個位置，對自己都有信心。當然有啲細節位可以再做好，往往次回合一定係最難行嘅一步，落到場困難程度會係首回合嘅三倍，所以絕對要打醒十二分精神，更加警惕對手嘅反擊。」

談及最近有傳聞其獲中超球隊垂青，Anson回應指：「省港盃前都已經有其他內地球會嘗試聯絡，雖然有傾過，但所有嘢都未成事，目前我仲係東方嘅球員。希望星期三有好表現，送畀所有香港球迷，呢個係我嘅目標。」

上年10月取得特區護照的翼鋒李小恆（Raphael）則對於首次代表港隊出戰感到興奮：「上場係我第一次代表港隊比賽，好開心能夠喺11人陣容名單裏面。我哋首回合對廣東表現唔錯，雖然最後大家打成平手，但係我哋今場喺主場出戰，絕對有機會可以贏波捧盃。」對於有望於香港大球場首次亮相，Raphael表示期待：「我從來都未試過喺香港大球場踢波，之前只係喺看台上面觀賽，今次有機會作為球員身份上場，感覺一定好特別。」