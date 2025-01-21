地頭特醒近6戰全勝　馬體會主W有利可圖

歐聯上演第7輪連場激戰，馬德里體育會主場迎戰利華古遜有好路數。馬體會以12分排11位，距離直接晉級16強非常接近，佢哋主場成績突出，近6次主場全勝，今場勢必藉主場之利強攻對手，利華古遜現時排第4，最後一輪主場對出線渺茫嘅布拉格斯巴達做「水泡」，今場戰意唔及馬體會，主勝睇高一線。（Now 639周三凌晨4時直播）

馬德里體育會今場之前，剛喺西甲倒灶0比1輸畀雷加利斯，15連勝斷纜，不過呢場敗仗未有打擊士氣，球隊喺下半場初段失守後，主帥施蒙尼開始換走中後場多名球員，明顯係為今場歐聯大戰做準備，最終輸畀雷加利斯亦喺佢意料之內，因為相比起一場西甲勝負，歐聯直接晉級16強資格更重要，馬體會今場戰意毋庸置疑。

撇開輸畀雷加利斯，馬體會之前嘅15連勝實在出色，所贏對手包括巴黎聖日耳門同巴塞隆拿，新加盟嘅祖利安艾華利斯不但激活整條前鋒線，令基沙文同阿歷山大索洛夫都有好表現，佢個人各項賽事亦交出14球2助攻，而且球隊主場表現特佳，近6次主場全勝，今場有望延續走勢，贏波而回。

另邊廂，利華古遜近期亦上力，歇冬前後錄得11連勝，不過佢哋之前喺歐聯曾有作客0比4大敗於利物浦腳下紀錄，亦係佢哋今季最大敗仗，今場作客再輸唔奇，何況佢哋最後一輪對手係「水泡」布拉格斯巴達，到時贏波亦有機會直入16強，所以今場揀馬體會主勝就冇錯。

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