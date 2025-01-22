艾華利斯起孖拯救馬體會　曼城後悔未

周三(22日)凌晨歐聯馬德里體育會主場對利華古遜，充滿火藥味，雙方各有1位球員食紅牌被逐，馬體會落後之下，憑祖利安艾華利斯梅開二度，反勝2比1，呢位24歲阿根廷國腳今季由曼城轉投馬體會，各項賽事上陣27場入16球及2次助攻，曼城主帥哥迪奧拿唔知有冇後悔出售呢位神鋒呢？

利華古遜反客為主，創造唔少具威脅攻門，令馬體會陷入苦戰，踢到23分鐘，馬體會中場柏保路巴里奧斯從後飛剷對手洛迪梅基尼，球證初時只係畀黃牌，但睇完VAR後，改為直接出示紅牌，將呢位21歲新星趕出場。利華古遜趁機加強攻勢，上半場補時由後衞軒卡派爾頂入打開紀錄。

換邊後冇耐，利華古遜中堅莊拿芬泰希失誤，被祖利安艾華利斯單刀射入扳平，軒卡派爾亦由功臣變罪人，76分鐘拎第2張黃牌被逐，兩隊10打10，馬體會搶番優勢，並於89分鐘由祖利安艾華利斯窄角度射入以2比1絕殺對手。

祖利安艾華利斯今場入2球之外，仲有2次關鍵傳球，3次成功扭過對手，搶逼工作亦出色，當選最佳球員。值得一提，艾華利斯今屆歐聯7次上陣入6球，比前曼城隊友艾寧夏蘭特多1球，「藍月亮」今季成績大倒退，近日急忙增兵，睇來哥迪奧拿出售艾華利斯實在失策。