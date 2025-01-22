謝影雪自揭有畸胎瘤　期待接受新挑戰「未敢講退役」

香港羽毛球混雙名將謝影雪，在社交平台自揭去年奧運前發現盆腔有畸胎瘤，並於昨日已順利完全切除手術，她更直言踏入2025年仍「未敢講幾時真正退役」，期待新教練到來「接受任何新挑戰」，並且發掘自己另一方面的長處。

謝影雪完成去年的羽毛球年終賽之後，早已預告與多年拍檔鄧俊文要暫時「分手」，自己需要休息及進行手術，但當時未有透露太多，而周三凌晨她在社交平台帖文「2024年好多事都充滿痛及眼淚...雖然我唔敢再每一件事細想，但如果要回顧，主要好想多謝身邊一直幫助我嘅每一個人，亦都多謝自己的堅持，令所有唔如意嘅事都一一克服，包括今日我入院做人生第一次全身麻醉嘅手術。」

先後出戰過4屆奧運的謝影雪透露，去年奧運前確診類風濕關節炎後，在照MRI的過程中發現盆腔有一粒大約7.5厘米的畸胎瘤，但因為要準備奧運而無法立即進行手術，直至完成2024年所有任務後，才有時間與醫生做詳細檢查。她在文中表示:「昨日早上，醫生已順利將畸胎瘤切除，雖然自己職業生涯遇過唔少傷病，但第一次全身麻醉去接受手術，自己都唔多唔少緊張，慶幸手術順利完成，多謝醫生麻醉師及護士們嘅專業照顧，亦抱歉之前未有好好交待，要大家擔心。」

即使征戰多年，但33歲的阿雪仍想繼續在球場拼搏，對於踏入2025年的展望，她寫着：「自己仍然未敢講幾時真正退役...，自己都唔知係唔係捨得放下球拍嘅感覺...」港隊將有新教練即將上場，她亦好期待去接受任何新挑戰：「希望新一年，除打波外，可以發挖到自己另一方面嘅長處，亦都希望自己可以身體健康，告別所有傷病。」很多球迷都帖文為阿雪打氣，祝願她身體盡快復原，接受人生新挑戰。