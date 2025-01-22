籃球精英賽　男拔北協攜手出線次階段分組賽

全港學界籃球精英賽周三（22日）在深水埗體育館，繼續舉行首階段分組賽，其中男子F組的北角協同中學及拔萃男書院，頭兩戰全勝齊齊晉級次階段分組賽，兩隊將於周日（26日）在土瓜灣體育館對決，爭取首名出線。

是日舉行14場分組賽，上屆首奪精英賽男子組季軍，於男子F組首戰擊敗嗇色園主辦可譽中學的北角協同中學，與馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學交手，第1節已經多次前場緊逼搶分，劉子健射入3分球，陳紀霖和譚榆澎等則把握快攻上籃得手，首節以19比5遙遙領先，其後3節形勢未有變化，最終北協大勝81比15，與擊敗可譽的拔萃男書院，提前出線次階段，兩隊周日將於土瓜灣體育館正面交鋒，爭奪首名。

北協隊長劉子健賽後表示，球隊今屆個人質素較以往有過之而無不及，但坦言對維持去屆成績感到壓力：「今屆我們的個人能力更加強，雖然默契有待提升，但面對任何對手都有力一戰，不過一眾師兄上屆勇奪季軍，我們今屆都要爭氣，如果早早出局，就會辜負大家的期望。」

談到下場將大戰男拔，「子健」盼全隊吸取教訓，盡力拉近差距：「我們上屆4強不敵男拔，所以大家視他的們為假想敵，希望所有隊友更加努力，可以挑戰甚至擊敗男拔。」

另一邊廂，身處女子D組的滙基書院（大坑東）以38比33，反勝上屆季軍拔萃女書院，保住出線希望，主力梁凱澄指由於球隊首仗落敗，今仗再無退路，慶幸全隊表現強大韌力，才得以勝出：「我們上場不敵浸信會永隆中學，今場再輸就不能出線，大家都不想中學生涯最後1次精英賽，以遺憾告終，所以大家不論落後多少都搏到盡！」

首階段賽事第2日（22日）賽果

男子組

天水圍官中 28比53 葵裘錦秋

基督教崇真 24比29 胡漢輝

滙基（大坑東） 48比30 青年會中學

可藝 46比29 地利亞吉利徑

馬可賓 15比81 北角協同

男拔萃 55比34 可譽

觀塘官中 22比60 英華

女子組

青中 56比20 北角協同

葵裘錦秋 77比9 伊利沙伯

荃灣官中 6比86 永隆

梁銶琚 46比27 梁省德

弘立 55比21 莫壽增

滙基（大坑東） 38比33 女拔萃

五旬節 19比22 銘基