皇馬盡地一煲　半場大要捧

歐聯搶分戰，仲有皇家馬德里對薩爾斯堡。「銀河艦隊」現時6戰僅得9分排20位，站在出局邊緣，堂堂歐聯15屆盟主兼衞冕球隊，如果連附加賽都入唔到，實在無法向球迷交代，因此今場勢必藉主場之利強攻對手，加上佢哋近6次主場半場開2球或以上，1.5球半場大可優先選擇。（Now 639周四凌晨4時直播）

皇家馬德里早前失落西超盃，但失之東隅，收之桑榆，返到西甲反彈贏波，主場4比1大炒拉斯彭馬斯，仲趁馬德里體育會同巴塞隆拿上輪齊齊失分，畀佢哋重登榜首，算係一振士氣。不過西甲之爭仲好漫長，反而歐聯搶分迫在眉睫，如果今場再攞唔到分就好危險，就算今場對手弱，球隊上下都要打醒十二分精神，唔敢輕敵。

不過皇馬近期表現確實起伏好大，西超盃決賽對巴塞隆拿輸2比5，西班牙盃對切爾達法定時間踢成2比2，加時連入3球先至過關，就算上場西甲大炒拉斯彭馬斯4比1，但開賽1分鐘就失波，反映球隊後防不穩，只能以攻代守，用更多入球去彌補後防不足，因此容易出現大比數賽果，特別係主場賽事，經常喺上半場已經出現駁火情況，相信今場都唔例外。

薩爾斯堡6戰僅得3分，屬於歐聯陪跑分子，預計作客更加難以構成威脅，不過薩爾斯堡本着大無畏精神作賽，同皇馬鬥攻之下，今場極可能出現驚人比數，皇馬心急搶攻下，半場大機會更高。

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