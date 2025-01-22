艾殊利高爾：藍月破「門」保晉級希望

若然是在歐聯的舊分組賽制，我們通常會預期巴黎聖日耳門及曼城能夠提早鎖定晉級16強資格。然而，在新賽制下，雙方都急需1場勝利才能保住晉級希望。

曼城目前排第22位，稍高過巴黎聖日耳門。假設維持現時的排名，他們將勉強進入附加賽階段。考慮到曼城是兩屆前的冠軍得主，這實在令人非常驚訝。

哥迪奧拿的球隊在頭6輪勝和負各2。數字上他們仍有可能衝上前8名奪得直接出線資格，但卻要依靠其他賽果配合。

菲爾科頓近期狀態極佳，近4場比賽攻入5球，成為藍月回勇的最強催化劑。近6場比賽他們皆保持不敗，入23球僅失4球，可見沉睡的巨人逐漸甦醒，希望把握最後機會衝擊晉級資格。

另一邊廂，巴黎聖日耳門的處境比曼城更差，目前處於直接被淘汰的位置，僅排在第25 位，因此迫切需要贏得這場比賽，否則最後1輪對史特加隨時變成生死大戰。

跟曼城一樣，他們頭6輪只贏兩場，餘下4場1和3負。球隊最大的問題是入球能力不足，6場只入6球，考慮到其前場擁有不少才華橫溢的球員，這個入球量確是很糟糕。

為了解決進攻乏力的問題，他們簽下拿玻里的頭號球星基華拉斯基利亞，可惜要等到初賽階段結束後才能為他註冊上陣。奧士文尼迪比利近4場入6球，鑑於曼城在兩閘防守方面存在不少漏洞，他可能會成為客軍一大煩惱。

今場將是巴黎聖日耳門和曼城之間的第8次交鋒，曼城在之前7次賽對賽中贏4場。由於巴黎聖日耳門是較需急取3分的一隊，因此曼城在前場應有不少反擊機會，並將利用近期的出色狀態取得勝利。