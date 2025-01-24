女甲　仁足社周年晚宴　預告菲律賓國腳加盟

上季贏得「足總盃」冠軍及聯賽亞軍的女甲球隊仁足社，周四（23日）晚上在灣仔一間餐廳舉辦周年晚宴，一班管理層、職球員皆有出席。其中主席陳祖龍（Raymond）更即場透露，將會有4名菲律賓外援加盟，包括1名大國腳，盼她們可趕及在2月底轉會窗前完成手續。

是日周年晚宴先宣布委任陳沈依紅女士為仁足社榮譽會長，再緊接進行2023/24年度頒獎禮，其中王曉婷個人連擸「最有進步球員」、「最佳青年球員」兩獎。而吳婉琪、馬澤純和陳綺馨則分別奪得「最佳守門員」、「最佳防守球員」和「最佳進攻球員」，「最佳入球」落在宋麗雯身上，「神射手」為梁匡蕎，「足球小姐」則由王淑芬當選。之後待祝酒、切蛋糕和大合照等環節完成，晚宴便圓滿結束。

值得一提，仁足社主席陳祖龍在尾段致辭時，一度提到球隊將會簽入4名菲律賓籍球員，而他在受訪時亦證實了這個消息：「仁足社喺菲律賓、柬埔寨、中國同塞班島都有分部，而依4個球員本身街童嚟，係我哋10年前喺菲律賓培訓出嚟，佢哋一星期練足7日波，技術、體能同鬥志都好出色。今次只係一個開始，會繼續將喺海外踢得叻嘅仁足社球員，帶到嚟香港，希望利用足球，幫到各地社會有需要人士。」不過Raymond透露4人因工作簽證問題仍未抵港，盼可在2月24號轉會窗完結前，辦妥所有手續。

Raymond續指4位外援同樣來頭不小：「4個球員包括中場、翼鋒、中鋒同龍門，中鋒更加係菲律賓頂級聯賽連續4屆神射手。佢哋都入選過菲律賓青年梯隊，有一個仲係大國腳，同時全部係五人足球代表隊成員。」他又相信上述外援加盟，可以推動本地足球發展，以及幫助陣中球員成長：「社會係忽略咗女子足球，我哋都希望帶嚟衝擊，喺外援名額註4出2下，令到本地球員一齊進步，目標未來兩、三年內踢到亞冠。」