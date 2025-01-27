【有片】A米奇迹反勝爆內訌　教練隊長開拖

賽後AC米蘭教練沙治奧干斯卡奧同隊長卡拿比亞發生爭吵。(Getty Images)

去片睇沙治奧干斯卡奧同卡拿比亞發生激烈爭吵

周日(26日)晚意甲，AC米蘭補時連入2球，主場以3比2驚險反勝帕爾馬，球隊上下本應值得開心，但賽後發生將帥內訌，教練沙治奧干斯卡奧同隊長卡拿比亞離場時發生激烈爭吵，幾乎開拖，幸好其他球員及時介入分開兩人，先至平息事件。估計司職右閘嘅卡拿比亞好大機會被雪藏，新加盟嘅基爾獲加剛好可以頂替其正選位置。

深受降班威脅嘅帕爾馬反客為主，上半場24分鐘由簡些利亞尼射入世界波打開紀錄，其後AC米蘭獲得12碼，基斯甸普列錫主射入網，上半場打成平手。

戰至比賽末段掀起高潮，80分鐘迪柏圖射入再次為帕爾馬領先，以為可以爆贏波，但去到補時2分鐘，雷恩達斯入波為A米扳平，3分鐘後帕爾馬門將鈴木彩艷失誤，被A米前鋒卓禾斯近門撞入，戲劇性反勝3比2。

完場後「加映」AC米蘭內訌，教練沙治奧干斯卡奧同隊長卡拿比亞步離球場時，發生激烈爭吵，互相指罵，干斯卡奧一度想衝前毆打對方，幸好其他球員及時阻止。據悉事後AC米蘭顧問伊巴謙莫域已經搵2人詳談化解矛盾，沙治奧干斯卡奧表示，有人「行為幼稚」，必定加以糾正，似乎批評卡拿比亞犯錯在先。

以借用身份由曼城加盟AC米蘭嘅基爾獲加今場喺觀眾席上同伊巴謙莫域一齊睇波，如果卡拿比亞被內部處分，AC米蘭下輪聯賽對國際米蘭，可能由呢位英格蘭老將擔正上陣。

至於國際米蘭憑大衞法迪斯、拿達路馬天尼斯、杜費斯、泰尼米各入1球，作客以4比0大勝萊切，落後榜首拿玻里3分，但國際米蘭踢少1場，隨時可以追至同分。