澳網大會擬立祖高域銅像

澳網大會總監泰利（Craig Tiley）周二（28日）宣布將在墨爾本公園內打造一座祖高域的大型雕像，以表彰這位澳網10屆盟主的傑出成就。

祖高域上周五(24日)在澳網與德國名將沙華列夫爭逐一盤後因腳傷退賽，遺憾未能挑戰第11座澳網冠軍及生涯第100場勝仗，祖高域在四強退賽後表示，只要明年身體狀態及比賽規劃許可，將會再來參加澳網賽事。

而另一邊廂，澳網總監泰利（Craig Tiley）周二（28日）宣布，將在墨爾本公園內打造祖高域的雕像，向這位名將致敬，又希望明年可以看到祖高域再度現身澳網：「希望能在園區內充滿偉大球員的雕像，每年我們都會豎立一座與網球有關的雕像，為來到這座球場球迷提供更多亮點。有很多人說祖高域不會再回來，但我說他一定會回來，在四強賽的那天早上，他進行了充分的暖身，團隊也相信他能夠上場。畢竟我從未見過像祖高域這樣，在賽前能夠做如此多準備並且如此專注的球員，他肯定已經全力以赴。」

泰利也透露，除祖高域之外，都會爭取為費達拿、「細威」小威廉絲等退役球星立像：「不論是祖高域、費達拿、還是小威廉絲，這些都是值得紀念的名字。只要我們能夠表彰網球界的冠軍傳奇人物，任何時候我們都會全力支持。」