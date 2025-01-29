PBA　香港東方不敵NLX公路勇士排名再跌

香港東方周三（29日）出戰PBA專員盃，76：94不敵有華堅斯（Michael Griffin-Watkins）轟41分的NLX公路勇士，錄得7勝5負，排名跌至第6位。

香港東方上場（1月26日）以78：107不敵麥諾尼亞熱點，今場以張延隆、楊和、林爵華、曹佑珩及麥洛連正選出擊。首節，香港東方憑中鋒麥洛連攻入6分，張延隆、張文平命中三分球，對手則有華堅斯單節轟入11分，東方僅領先23：18。

第2節NLX公路勇士由保力（Robert Lee Bolick）轟入「三分彈」追成平手，此子單節攻入11分，助球隊打出25：19，半場反超前至43：42。香港東方此節外線失靈，麥洛連和白蘭基利各攻入8及5分。

易籃後，香港東方被對手轟炸內線，華堅斯獨力支撐NLX公路勇士，在第3、4節再取8及17分。香港東方兩節僅得34分，第4節比分更愈拉愈開，被對手打出29：19，最終以76：94吞敗。

數據方面，NLX公路勇士靠「進攻雙核」統治比賽，華堅斯狂轟41分，另有14個籃板，足踝受傷的保力緊隨其後，三分球4射3中、罰球10球全中攻入21分，另有8次助攻、5個籃板。球隊戰績改寫成6勝6負，仍有機會晉級季後賽8強。

香港東方4人得分上雙，麥洛連交出18分17籃板5助攻2偷球，白蘭基利貢獻14分4籃板，楊和取得12分8籃板3助攻，林爵華攻入11分。東方今場三分命中率低下，17射僅2中（11.8%），另外罰球命中率亦跌至66.7%。