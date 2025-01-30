丹恩奴域：卡塔爾SC「瑪」到功成

卡塔爾SC上仗不但爆冷以1:0擊敗艾薩德，更加終止了3連敗劣績，令人震驚。

該仗的贏波關鍵在於穩健的防守，並錄得近10仗的首場零封成績。整條防線，特別是查維馬天尼斯傷出後，也能夠成功封阻艾薩德一眾前鋒的進襲，球隊將希望他今仗可以趕及傷愈復出。

阿度卡達為球隊攻入奠勝球，我認為這名埃及籍翼鋒能夠於左路以高速盤球擺脫對方守衛，成為卡塔爾SC展開反擊攻勢時的關鍵先生。他是球隊最危險的人物，艾沙瑪定要對他作出嚴密看管才可，而前鋒賓馬蘭高亦可產生入球威脅。

艾沙瑪近況十分好，近4仗取得3勝，聯賽榜升上第5位。

球隊的成功歸功於聯賽神射手保尼特查，事關13場聯賽上陣他一共攻入13球之多。這名阿爾及利亞前鋒是一名禁區殺手，多年來於卡塔爾聯賽的入球多不勝數，如果他的隊友能夠為他製造到機會的話，我睇好他每一場比賽都有入球進帳。

在他身後位置的是球隊的指揮官比哈馬，他是陣中另一位好波之人，能夠於前場改寫戰局，所以我認為卡塔爾SC的防守中場球員卡連奴斯需擔當封阻他的重要角色。

卡塔爾SC將難以好好看管保尼特查及比哈馬，但雙方近兩次對賽卡塔爾SC都能夠獲勝，所以我睇好卡塔爾SC今仗可再下一城擊敗艾沙瑪。