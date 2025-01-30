【歐霸】狂野進攻　熱刺大盤招財進「堡」

歐霸盃聯賽階段決定性嘅最後一輪，英超勁旅熱刺主場迎戰瑞典球會艾夫斯堡，兩軍都好擅長主攻，肯定踢得燦爛。熱刺目前有14分排第6位，但今場必定要贏波，先至可以確保前8名直接出線資格，主場出擊必定全力進攻，3.5球入球大玩得過。（Now 638周五凌晨4時直播）

熱刺領隊普斯迪高路採用「喪攻」踢法，球迷已經習以為常，特別係古里莫維卡里奧、烏杜治、賓戴維斯等多位守將長期養傷，最近復操嘅雲迪雲同基斯甸羅美路上陣成疑，就連今個月新簽嘅捷克門神堅斯基都唔附合上陣資格，今仗要用3號門將把關，後防捉襟見肘下只能進一步以攻代守。

熱刺勝在攻得夠狂野，一眾攻擊球員有大量發揮空間，南韓射手孫興民近期狀態回勇，近3場攻入3球，加上瑞典「發電機」古路施夫斯基領軍，球隊火力好有保證。睇番熱刺對上4場歐霸賽事，有3場總入球開4球或以上。

艾夫斯堡近2場歐霸全取6分後，目前排喺第20位，需要搶分鎖定附加賽資格。呢支瑞超勁旅勇於進攻，就算作客亦唔會死守，今屆作客就曾經2比3不敵阿爾克馬爾、3比4飲恨加拉塔沙雷，輸波都唔會輸氣勢，今場面對防守不濟嘅熱刺，肯定會嘗試進攻，3.5球入球大穩開。

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