富咸無懼駁火　紐卡素勇銳大富大貴

英超紐卡素主場迎戰富咸，「喜鵲」紐卡素走勢凌厲，各項賽事近11場贏10場，主W熱爆燈的確合理。不過，富咸亦非善男信女，曾作客打和榜首利物浦2比2，具備不俗反擊力。考慮到紐卡素近5場英超主場總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 622周六晚11時直播）

紐卡素現時同曼城同分，僅因淨得球不及對方，排第5位，仍有相當大機會打入前4位，奪取下屆歐聯入場券，「喜鵲」目標鮮明，要全力搶分，力爭反超前「藍月亮」。紐卡素狀態勇猛，近11場比賽贏10場，包括英聯盃擊敗阿仙奴，如果單計英超，近8場聯賽亦贏7場，前鋒阿歷山大伊沙克腳風極順，今季英超已有17球進帳，僅比射手榜一哥穆罕默德沙拿少2球，有佢助陣，「喜鵲」要攻入富咸大門，並唔困難。

不過，紐卡素防線不穩，早前突然以1比4大敗般尼茅夫腳下，甚至對住包尾魚腩修咸頓，都未能保持清白之身，今仗好可能又失波。

至於富咸雖然整體成績唔及對手，但今季不時有佳作，對住前列球隊往往有超水準發揮，包括和阿仙奴、利物浦，及擊敗車路士，作客曼城亦僅負2比3。最關鍵係首循環聯賽曾以3比1擊敗紐卡素，今次再遇呢支手下敗將，無懼同對方駁火，有利製造大比數賽果。

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