曼城冬季第6簽　力斟波圖中場

曼城今個冬季轉會市場已經簽入5位球員，但仍然意猶未盡，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，「藍月亮」會方正式接觸波圖，提出收購呢支葡超勁旅嘅中場尼高干沙利斯，頂替受傷長抖嘅洛迪卡斯簡迪位置。

據悉兩間球會已展開談判，波圖要求「可觀轉會費」，呢位23歲西班牙新星嘅毀約金為6,000萬歐元(約4.8億港元)，估計曼城需要開出接近呢個金額嘅轉會費，波圖先至會放人。

值得一提，尼高干沙利斯出身於巴塞隆拿青年軍，曾於2021至23年為巴塞一隊效力，波圖1年半前僅用850萬歐元(約6,900萬港元)就買到尼高干沙利斯，但如果波圖出售佢，巴塞可以獲得40%轉會費分紅。

尼高干沙利斯今季各項賽事上陣29場入7球，踢法攻守兼備，加上佢係曼城主帥哥迪奧拿嘅巴塞師弟，相信可以迅速融入哥帥戰術體系。

曼城早前已簽入前鋒馬莫殊、3位中堅卡胡辛洛夫、域陀雷斯、艾杜萊巴亞，以及左後衞麥法蘭，其中艾杜萊巴亞被外借去法甲球隊朗斯，作為未來人才投資。