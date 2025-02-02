曼聯踢穩陣波　半場和啱心水

英超10點好戲，曼聯主場迎戰水晶宮。「紅魔鬼」上周中歐霸盃擊敗布加勒斯特星隊，首階段以第3名成績直入16強，可以將焦點放番喺聯賽，佢哋依家排12位，同13位嘅水晶宮可以話係「同級」，兩隊實力冇高低，再睇曼聯近期大踢穩陣波，已經連開4場半場和，今場再追半場和啱數。（Now 621周日晚10時直播）

曼聯近期成績起伏，雖然歐霸盃順利出線，英足盃亦晉級第4圈，但聯賽表現仍未如理想，早前聯賽不敵白禮頓，幸好上場1比0險勝富咸，連同兩場歐霸盃勝仗已經累積3連勝，剛度過40歲生日嘅主帥魯賓艾摩廉表示，執教曼聯兩個月，感覺自己已經50歲，更有網民話佢蒼老咗20年，可見執教曼聯係幾咁嘔血。

至於曼聯今場再度主場出擊仍難言穩勝，皆因對手係處於上升軌道嘅水晶宮，事實上艾摩廉近期已經將佢嘅343陣式微調為3421，將防線縮後，近仗所見頗為成功，近4場全開半場和，近3場半場都係0比0，相信今場會繼續咁踢。

雖然水晶宮剛不敵賓福特，但早前連場搶分成功，包括作客擊敗李斯特城同韋斯咸，今場到訪奧脫福對狀態一般嘅曼聯，球隊上下都有信心全身而退，加上佢哋同樣係半場和專家，近5場聯賽作客半場1勝4和，近3場亦全開半場和，半場都係0比0，今場好大把握半場不敗，半場和係今場最佳選擇。

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