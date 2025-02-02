港超聯　傑志「雙藍會」贏波

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（2日）晚上爆發「雙藍會」，傑志坐鎮旺角大球場，硬撼周中重奪「高級組銀牌」冠軍的東方。最終「藍鳥」憑迪美路夫、費蘭度及利亞倫各入1球，以3比0勝出，並打破對方聯賽不敗身。

「藍鳥」今場派出泰利把守最後一關，顏卓彬、利亞倫及費蘭度控制中場，支援迪美路夫及祖連奴數胡；至於東方，梁振邦和拿亞鎮守中路，馬高斯及顧斌負責派牌，協助巴科爾及費利浦薩爭取入球，於銀牌決賽傷出的林衍廷缺陣，巴杜姆亦未被列入大軍名單。

開賽僅8分鐘，傑志就打開紀錄，馬查度右路傳中，迪美路夫無人看管下，頂成1比0。兩分鐘後，東方幾乎追平，拿亞接應角球頭槌攻門，被泰利擋出底線。但31分鐘，傑志再入1球，利亞倫逼甩顧斌腳下球後送出直線，迪美路夫再回傳，助攻費蘭度射成2比0，上半場補時階段，祖連奴接應費蘭度傳送後勁射，被葉鴻輝撲出，但利亞倫補中成3比0完半場。

東方換邊後力圖平反敗局，但到54分鐘突然以廖富源入替葉鴻輝。62分鐘，「藍鳥」策動反擊，迪美路夫接應馬查度傳中，射地波柱邊出界。4分鐘後，傑志黃金機會，顏卓彬傳入禁區，迪美路夫起腳，但拿亞成功護空門，東方到88分鐘換入黃安游，並以15歲77日，打破港超聯史上最年輕上陣紀錄，其後兩隊未再增添紀錄，傑志贏3比0完場，兼令對方今季首次在聯賽吞敗。

傑志主教練卡度素賽後表示，球隊連續擊敗大埔和東方後，有力衝擊聯賽冠軍：「我哋依家只係落後大埔6分，兼踢少1場，而且最近兩場對住爭冠對手，都順利贏波，證明球隊絕對有能力爭聯賽冠軍，希望大家Keep住。」談到傷兵狀況，卡度素指明加索夫要養傷多10個星期，才能復出，而慈英狀態有待提升，預計很快就可以再度上陣。