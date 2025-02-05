【英盃】紐記守細波頂住「仙」

英聯盃4強次回合，紐卡素主場迎戰阿仙奴，「喜鵲」首回合作客贏2比0，帶住兩球優勢返回主場出擊，只要發揮正常穩住防線，「兵工廠」想要收復失地相當渺茫，何況雙方近9次交手，8次開2球或以下，預計今場會係少入球賽事，2.5球入球細有計。（周四凌晨4時開賽）

早前9連勝斷纜後，紐卡素近期成績時好時壞，近3場輸2場，分別輸畀般尼茅夫同富咸，聯賽亦跌出前4，主帥艾迪侯域喺英聯盃手執好局，決賽在望就一定要特別小心，事關阿仙奴為求出線勢必狂攻，所以穩住防線係今場重點，「喜鵲」應付英聯盃照出強陣，三箭頭阿歷山大伊沙克、積及梅菲、安東尼哥頓全部正選披甲，令阿仙奴有所顧忌唔敢谷得太上，可以從容布防。

論對英聯盃肉緊程度，「紐記」絕對喺阿仙奴之上，佢哋自從獲沙特財團入主後仲未有冠軍落袋，最接近1次係2022至23年球季打入決賽，最終不敵曼聯得亞軍，今屆再度有望打入決賽，只須守住唔失波即可達標，球隊上下自然知點做，全軍拖慢節奏同鬥磨之下，開入球細機會更高。

阿仙奴今季目標主要係衝擊英超同歐聯冠軍，應付本土盃賽嘅心態係贏到就贏，贏唔到就算，佢哋之前英足盃第3圈就喺大好形勢下畀曼聯淘汰出局，英聯盃雖然打入4強，但球員鬥心總係爭啲，而且首回合主場先輸2球，想追談何容易，就算上場聯賽能夠大炒曼城5比1，並唔代表今場可以大勝紐卡素，因為兩場波形勢完全唔同，只要早段攻唔入，相信佢哋好快會放棄，所以入球唔會多。

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