尼馬生日為山度士首演　下體食波餅夠硬淨！

巴西球星尼馬回歸山度士後，周四(6日)喺聖保羅省聯賽首度披甲，2月5日度過33歲生日嘅佢，喺半場上陣後表現活躍，山度士所有攻勢都由佢發板，而且展示出「硬淨」一面，就算山度士最終同保地花高SP踢成1比1平手，尼馬首演仍然獲得讚賞。

山度士上半場憑一個12碼入波領先，身披10號嘅尼馬半場上陣，唔夠1分鐘就被對手省中下體，令佢痛到瞓喺地。不過尼馬夠硬淨，之後多次單對單過人被踢都冇事，1個下半場就個人錄得5次射門，可惜最後被保地花高逼和1比1，未能旗開得勝。

尼馬重返巴甲成為焦點，賽後保地花高SP球員亦爭相同尼馬合照，尼馬賽後表示：「我仲未100%，需要更多時間同比賽，其實我冇預期今場可以跑動咁多，3至4場比賽後我會更好。」對於對手球員爭住搵佢影相，尼馬回應：「我21歲離開巴西，喺世界各地為我效力嘅球隊創造歷史，所以贏到大家都我嘅尊敬。」