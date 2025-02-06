學界籃球精英賽次階段開戰　英華男隊挫漢華

全港學界籃球精英賽周四（6日）在大埔東昌街體育館，舉行男、女子組第二階段賽事。其中男子W組的英華書院，以38比25擊敗漢華中學，旗開得勝。

第二階段賽事把男、女子組各12支隊伍分成4組，每組有3隊，頭兩名出線8強。是日男子組重頭戲落在男子W組，力爭衞冕的英華書院與漢華中學正面交鋒，最終憑龍鑫收穫全場最高的12分，並取得6個籃板，加上蔡浩東送出8次助攻，以38比25勝出，只要下場擊敗德信中學，就能以首名晉級。

英華今屆有吳委峻等主力離隊，龍鑫表示一眾隊友需承擔更多責任，球隊打法亦因此有所改變：「Rex（吳委峻）等幾位師兄，在前幾年一直帶領球隊前進，但他們離隊後，隊中缺乏穩定的射手，反而有幾位身材高大的球員坐鎮，因此今年打法更偏重內線。」

此外，現時中六的龍鑫稱，起初對擔任領袖角色感到緊張，但強調會作戰到底，不讓中學生涯最後1屆精英賽留憾：「以前我是跟住幾個師兄一齊打，但今屆我要帶住其他隊友爭取佳績，希望打好生涯最後1次精英賽，希望衞冕成功！」

至於女子W組，英華女學校以42比36險勝拔萃女書院，在第4節屢屢在關鍵時刻得分的胡曉琳，承認自己今仗入局較慢，感激隊友努力咬住比數，才讓她有機會在尾段建奇功：「其實我今場比較慢熱，幸好一眾隊友全場不斷搶分和防守，令形勢保持緊湊，到最後關頭眼見大家開始疲倦，決定果斷出手，分擔大家壓力，」

展望未來，「曉琳」盼球隊加強配合，爭取殺入精英賽4強：「始終今場更多是依賴個人能力獲勝，令體力消耗較大，如果隊友之間的配合，可以做得更好，就能以更高效率的方式搶分。」

次階段賽事首日（6日）賽果

男子組

可藝 38比49 張振興

英華 38比25 漢華

寶覺 68比39 陳楷

葵裘錦秋 44比28 地利亞吉利徑

女子組

永隆 64比30 九龍真光

葵裘錦秋 51比34 青年會中學

英華女校 42比36 女拔萃

弘立 40比43 漢華