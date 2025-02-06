甲一總決賽Game 3　永倫火拚南華演天王山之戰

永倫在甲一總決賽Game 2展現爭勝決心，以97：91力破南華，在5場3勝制系列賽追平場數1比1。兩軍休息一日整頓後再度交鋒，於今晚（6日）假修頓場館合演Game 3激鬥，相信會是一場考驗體力和心態的大戰，「天王山之戰」球迷萬勿錯過，期待修頓再現「full house」！（on.cc東網及港台電視32周四晚上7時30分直播）

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兩軍今季多達5次交手，永倫略勝一籌贏得其中的3場。永倫在總決賽Game 1未能把握外圍投射機會，最終難當對手攻勢吞敗，上仗「黃金戰士」不再輕敵，全隊合轟15記三分球落下「三分雨」，終場以97：91取勝，系列賽扳平1比1。Game 2永倫防守更加硬淨，將南華團隊三分命中率壓至不到2成，「紅軍」全場僅命中3記三分球。永倫進攻端有射手余理洋維持勇態，成功在上半場助泰那分擔得分壓力，而G1表現失準的蓋帝斯在該仗手感火燙，不但肆虐「三秒區」、更轟入5記三分繳全場最高的40分，無疑成為G2的「MVP」。

永倫上季在季後賽4強以場數1比2憾負香港東方，無緣躋身總決賽，今季攔入大將蓋帝斯和余理洋後陣容「升呢」，加上韓天次、何倚富、陳可鈐等年輕球員都成熟不少，大賽表現更勝從前。今季坐穩正選陣容的韓天次形容上場是整個系列賽最關鍵的一場勝仗：「如果落後0比2的話，之後就會更加難追，士氣也會跌落，但現在追到1比1，球隊士氣回漲不少」，「天次」續指：「Game 1後我們加強了對元仔（曾湛元）的防守，同時亦針對他們的外圍、不讓他們輕鬆起手。」

兩軍3日內出戰兩場比賽，韓天次坦言Game 3在戰術部署上不會有太大分別：「短時間內休息好最緊要，此外會回顧Game 2的細節，找出一些可以做的更好的地方。」「天次」認為自己在總決賽前兩戰的發揮未入理想：「Game 1球權相對較少，當球隊在下半場落後太多時，我與全華班配合就打得相對較好。至於Game 2射球還可以，不過防守不時會出錯，這方面可以再做好些。接下來的幾場大賽，主要加強個人防守強度、射球繼續集中，機會來到就要好好把握。」

南華上仗其實有4人得分上雙，更一度手握9分領先優勢，不過下半場未能維持攻防兩端力度，被對手趁機拉開比數，雖然決勝節尾段追至落後1分，但球隊全場有多達18次失誤，亦未能控制犯規次數，造就「黃金戰士」頻頻踏上罰球線，今場「紅軍」需要多加留意上述問題，外圍投射的命中率亦需提升。不過，有「香港勒邦」之稱的安德拉狀態持續神勇，貢獻全隊最高32分21籃板2封阻「超級雙雙」，如一眾華將能分擔更多得分壓力，後備力量站出來飾演「X factor」，相信Game 3依然一場是「55波」。

甲一男籃總決賽Game 3詳情：

日期：2月6日（周四）

地點：灣仔修頓場館

時間：

7:30pm 永倫 Vs 南華

門票：90元，長者學生優惠票：60元