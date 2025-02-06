魔笛公開訓斥雲尼唔回防　安帥力撐

皇馬喺西班牙盃擊敗雷加利斯晉級，原來呢場波仲有故仔，據報賽事末段中場老大哥隊長「魔笛」莫迪歷公開訓斥雲尼斯奧斯祖利亞唔回防，其後副隊長費達歷高華維迪亦加入鬧埋一份，比賽結束後被鬧嘅「小雲」拒絕慶祝，獨自離場。

西班牙傳媒報道，事發於賽事完場前5分，當時雙方踢成2比2，雷加利斯獲角球機會，各隊員都積極回防，惟獨雲尼斯奧斯祖利亞懶懶閒，對此莫迪歷公開嚴厲訓斥，被鬧嘅雲尼即場反駁，此舉令莫迪歷更加憤怒，副隊長費達歷高華維迪都睇唔過眼加入訓斥行列，之後雲尼先至不再爭論，死死氣回防。

雲尼斯奧斯之後有離群行為，皇馬絕殺3比2完場後，佢並無加入慶祝，獨自返回更衣室，教練安察洛堤賽後都力撐莫迪歷，佢話當莫迪歷講話時，必須予以尊重。

39歲嘅莫迪歷今場攻入1球，創下皇馬最年長入球紀錄，以及西班牙盃8強最年長入球紀錄，現時佢同皇馬合約逐年簽，以佢近期表現，同埋經過今次事件，相信皇馬唔會放棄呢位「定海神針」，會同佢續約。

至於雲尼斯奧斯祖利亞，如果再唔改善其比賽態度，好可能會被隊友孤立，最後被皇馬賣去中東套現。