正選5人得分上雙　南華贏永倫G3關鍵戰

甲一男籃冠軍戰周四（6日）上演第3回合激戰，2日前失守的南華今仗回勇，憑朱亮轟27分、5人得分上雙，以92：83贏得關鍵一仗，再贏一場將繼2021年重奪冠軍寶座。

永倫甫開戰就憑泰那3次殺入禁區連搶7分，加上隊長周迎堅中距離得手，以9：3領先。南華隨即展開連串快攻反擊，朱亮、陳怡富命中三分球，葉耀邦和蘇柏軒顏色地帶搶分，率隊反超前。南華之後狂轟18：3，曾湛元送出「and 1」及後撤步三分球，與朱亮單節各取9及12分，助「紅軍」首節搶頭威領先34：22。值得一提的是，上場轟40分的永倫功臣蓋帝斯今仗首節只得2分。

第2節泰那轟入急停三分及剷籃搶得7分，加上蓋帝斯轉身上籃，為永倫追至落後6分。南華朱亮手感火燙，連轟兩記三分球助球隊重掌14分領先優勢。永倫回防速度不夠快，不過勝在得分點多，周迎堅、余理洋外圍發炮，蓋帝斯籃下連搶4分，追至43：49。南華外援安德拉此節錄得第3犯暫退下火線，陳怡富、蘇柏軒連搶3個進攻籃板，無奈球隊亦連續4次射失三分球，永倫半場追至46：51。朱亮三分球6射4中，半場取22分，永倫亦有泰那兩節攻入21分。

易籃後，南華的朱亮與葉耀邦聯手打出9：0攻勢，永倫雖有中鋒蓋帝斯命中三分「止血」，但主力余理洋和周迎堅先後吞下「u foul」，造就葉耀邦罰球線上再搶4分，加上曾湛元和安德拉籃底得分，南華一度拉開至70：51。永倫此節陷入苦戰，泰那長達7分鐘未有得分，周迎堅、韓天次各錄第4犯，大幅落後61：81。

永倫在第4節極力反撲，老將周迎堅和連浩駿先後挺身而出連轟3球三分，泰那亦連得5分，打出16：5攻勢，在最後2分鐘追至個位數分差，但最終未能扭轉局勢，南華以92：83取勝，場數領先2：1。

數據方面，南華正選5人全部得分上雙，朱亮貢獻27分11籃板，成為今場「MVP」，曾湛元16分7籃板8助攻，葉耀邦16分5籃板，安德拉15分21籃板，陳怡富10分8籃板。南華全場狂搶61記籃板，比對手多23個，成為勝負關鍵。永倫以29分的泰那居首，蓋帝斯16分19籃板，周迎堅上陣29分鐘，交出13分3籃板3助攻，另外連浩駿尾節三分球3射3中轟入9分。