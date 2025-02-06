希斯基：阿聯勢破「城」返勝軌

阿德萊德聯上場澳職作客以1:4大敗於FC悉尼的腳下之後，令今場賽事的意義變得更加重大，事關他們定要贏波，從而繼續向榜首的奧克蘭FC施壓。

我認為阿聯對FC悉尼時表現不夠積極，不但沒有跟對手爭奪腳下球、還太容易就失去控球權，而且更加容許對手製造出很多機會。要留意，他們近7仗都未能保持不失球，所以定要重組後防的結構。

前線進攻方面，他們錄得聯賽第2多的總入球數字，而且更是每場比賽都有入球進帳。

克勞夫對FC悉尼時交出今季個人第6次助攻，我認為他今仗將會負責為隊友鋪橋搭路，組織攻勢。阿奇葛雲於上場球隊主場跟奧克蘭FC的對碰中梅開二度，預計將會嘗試殺入禁區，接應克勞夫的傳送。

墨爾本城經歷了3場連勝走勢之後，最近卻錄得兩連敗成績。撇開該兩場敗仗，其實他們今季的防守表現相當好，奈何進攻力認真麻麻，為聯賽榜前8位球隊中入球數字最少的一隊。而球隊包括首朗射手約拿坦高漢在內，多位主力球員都受傷患困擾，影響了球隊的戰鬥力。

FC悉尼上仗於邊線位置為阿聯帶來了很多麻煩，我認為墨城亦需要嘗試倣效FC悉尼一樣兩翼出擊，不斷作出傳中球，並為主隊防線帶來問題。

翼鋒馬菲歷基及班捷文馬些奧，以及攻擊型左閘貝軒治，都有能力於兩翼位置為隊友製造入波機會，但他們最大的問題始終是欠缺一位得分射手於前線取得入球。

有見及此，我認為阿德萊德聯今仗將可獲勝，亦為墨爾本城送上3連敗成績。