港超聯　標準流浪頑抗傑志來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）由標準流浪於青衣運動場主場迎戰傑志，流浪今場起用陳冠燊把關，安沙、林堂真鎮守後防，任亨浚頂替停賽的伊巴謙，與比迪高、劉智樂在前線攻堅。「藍鳥」有羅梓駿復任正選，利亞倫在中場派牌，第200次為球隊上陣的費蘭度，在邊路支援一對箭頭韋頓、迪美路夫。

標準流浪正選：

99 陳冠燊 [GK]

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

12 李呈

23 林堂真

32 李泳豪

45 安沙

70 比迪高

77 雷仙奴

97 任亨浚

後備：

1 盧兆崎 [GK]

9 黃韜霖

14 馬榕生

19 姚浩明

20 尼葛

21 張青雲

25 梁凱俊

37 張廣然

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

傑志正選：

25 泰利 [GK]

2 羅梓駿

3 鐘樂安

4 鄧達思

9 韋頓

12 裴栽釪

17 費蘭度 [C]

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

後備：

1 王振鵬 [GK]

23 石皓心 [GK]

5 艾里奧

6 慈英

8 鄭展龍

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

33 楊焯鈞

34 甘智健

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）賽事，由標準流浪於青衣運動場主場迎戰傑志。兩隊近況回勇，不過流浪今場卻有季中回歸的加納射手伊巴謙「坐波監」，且看「藍鳥」能否把握良機，再下一城，繼續追趕榜首的大埔。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播)

標準流浪上場於「冠忠巴士六十周年足總盃」鬥到加時，才與北區分出勝負，教練團成員之一的盧均宜認為，球隊晉級後士氣大增，相信只要維持爭勝決心，球隊表現將會愈來愈好：「我哋上場去到尾段都冇放棄過，大家都搏咗差唔多120分鐘，好多個都抽晒筋，睇到球隊個爭勝心係好強，加上『樂仔』（劉智樂）最近好Fit，又助攻又有入波，全隊都好渴望贏波，相信慢慢調整番狀態，今場對住傑志可以發揮到水準。」

通天老倌安沙加盟後上仗首度擔正，他表示與隊友的默契日漸提升，期望可以為球迷帶來驚喜：「傑志有唔少高質素嘅外援，今場預咗惡踢，不過球隊依家士氣好好，加上我哋有做足功課，只要跟足教練部署，話唔定會有分落袋！」陣容方面，上場兩黃一紅被逐的伊巴謙，以及累積5面黃牌的梁煒烽，是役雙雙停賽。

傑志早前接連擊敗榜首大埔和東方，賽前踢少一場下，僅落後「綠戰士」6分，主教練卡度素承認球隊目前士氣正盛：「無錯季初我哋成績唔太好，但連續擊敗完兩支爭標分子後，球隊依家仲有機會爭奪聯賽冠軍，令到全隊上下都充滿衝勁。」

對手雖缺少了伊巴謙，但卡度素稱劉智樂、雷仙奴等前鋒皆具威脅，又認為預期比賽過程不會輕鬆：「青衣場唔易應付，同埋即使流浪實力不及大埔、東方，但反而會集中防守，令我哋冇咁多空位進攻。球員要保持耐性，唔好咁易失波，畀對手打反擊。」值得一提，馬查度累積5黃停賽，而費蘭度則有望第200次代表「藍鳥」上陣，惟慶祝儀式會留待之後主場賽事才進行。