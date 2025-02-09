港超聯　標準流浪頑抗傑志來襲

2025年02月09日 14:00
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    港超聯：標準流浪 vs 傑志
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）由標準流浪於青衣運動場主場迎戰傑志，流浪今場起用陳冠燊把關，安沙、林堂真鎮守後防，任亨浚頂替停賽的伊巴謙，與比迪高、劉智樂在前線攻堅。「藍鳥」有羅梓駿復任正選，利亞倫在中場派牌，第200次為球隊上陣的費蘭度，在邊路支援一對箭頭韋頓、迪美路夫。
    標準流浪正選：
    99 陳冠燊 [GK]
    5 林遼太
    7 劉智樂 [C]
    11 巴拉克
    12 李呈
    23 林堂真
    32 李泳豪
    45 安沙
    70 比迪高
    77 雷仙奴
    97 任亨浚
    後備：
    1 盧兆崎 [GK]
    9 黃韜霖
    14 馬榕生
    19 姚浩明
    20 尼葛
    21 張青雲
    25 梁凱俊
    37 張廣然
    58 黃曉揚
    93 嚴顥崑
    傑志正選：
    25 泰利 [GK]
    2 羅梓駿
    3 鐘樂安
    4 鄧達思
    9 韋頓
    12 裴栽釪
    17 費蘭度 [C]
    20 利亞倫
    24 顏卓彬
    27 迪美路夫
    30 祖連奴
    後備：
    1 王振鵬 [GK]
    23 石皓心 [GK]
    5 艾里奧
    6 慈英
    8 鄭展龍
    14 潘沛軒
    18 陳傲軒
    21 畢頓
    31 馬斐
    33 楊焯鈞
    34 甘智健
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）賽事，由標準流浪於青衣運動場主場迎戰傑志。兩隊近況回勇，不過流浪今場卻有季中回歸的加納射手伊巴謙「坐波監」，且看「藍鳥」能否把握良機，再下一城，繼續追趕榜首的大埔。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播)
    標準流浪上場於「冠忠巴士六十周年足總盃」鬥到加時，才與北區分出勝負，教練團成員之一的盧均宜認為，球隊晉級後士氣大增，相信只要維持爭勝決心，球隊表現將會愈來愈好：「我哋上場去到尾段都冇放棄過，大家都搏咗差唔多120分鐘，好多個都抽晒筋，睇到球隊個爭勝心係好強，加上『樂仔』（劉智樂）最近好Fit，又助攻又有入波，全隊都好渴望贏波，相信慢慢調整番狀態，今場對住傑志可以發揮到水準。」
    通天老倌安沙加盟後上仗首度擔正，他表示與隊友的默契日漸提升，期望可以為球迷帶來驚喜：「傑志有唔少高質素嘅外援，今場預咗惡踢，不過球隊依家士氣好好，加上我哋有做足功課，只要跟足教練部署，話唔定會有分落袋！」陣容方面，上場兩黃一紅被逐的伊巴謙，以及累積5面黃牌的梁煒烽，是役雙雙停賽。
    傑志早前接連擊敗榜首大埔和東方，賽前踢少一場下，僅落後「綠戰士」6分，主教練卡度素承認球隊目前士氣正盛：「無錯季初我哋成績唔太好，但連續擊敗完兩支爭標分子後，球隊依家仲有機會爭奪聯賽冠軍，令到全隊上下都充滿衝勁。」
    對手雖缺少了伊巴謙，但卡度素稱劉智樂、雷仙奴等前鋒皆具威脅，又認為預期比賽過程不會輕鬆：「青衣場唔易應付，同埋即使流浪實力不及大埔、東方，但反而會集中防守，令我哋冇咁多空位進攻。球員要保持耐性，唔好咁易失波，畀對手打反擊。」值得一提，馬查度累積5黃停賽，而費蘭度則有望第200次代表「藍鳥」上陣，惟慶祝儀式會留待之後主場賽事才進行。