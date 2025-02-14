鋒線撻着開波即埋牙 白禮頓鍊車再追半大

英超獨腳戲，白禮頓主場再戰車路士。兩隊6日前喺英足盃對碰，白禮頓精彩反勝2比1晉級，今仗繼續喺地頭布陣，有信心繼續強攻頹勢嘅車路士，雙方鬥攻戰況肯定激烈，開1.5球半場大機會頗高。（Now 621及611周六凌晨4時直播）

白禮頓今季成績一般，防守上出現唔少漏洞，荷蘭門將華布根近期就頻頻出現低級犯錯，令成隊防守都信心動搖，對上3場比賽都喺上半場先失波而陷入苦戰。不過白禮頓勝在進攻凌厲，三笘薰、佐真尼奧魯達為首嘅攻擊線近況大勇，入球能力有保證。

踢法機動嘅白禮頓最擅長踢反擊，對住主攻型對手往往有極佳發揮，車路士正正就係「有前冇後」打法，兩隊對碰必定駁火。睇番白禮頓近8次對住車路士，有6次半場總入球開2球或以上，兩隊喺英足盃交手已經熟悉對方，今場可以一開波即埋牙。

另邊廂，車路士陣容頭重尾輕，高爾彭馬、馬度基、柏度尼圖、查頓辛祖等攻擊球員都有高超個人能力，可惜後防已經連續7場聯賽有失波，門將羅拔山齊士同樣頻頻犯錯信心低落，要保持不失難度極高，今仗相信以攻代守，早段搶攻博入波穩定軍心，1.5球半場大值博。

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