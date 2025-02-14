曼城醞釀大換血　3位中場冇得留低

曼城今季各條戰線頻頻失利，過往冠軍班底人腳水準大跌Watt，尤其是中場大腦奇雲迪布尼表現嚴重走下坡，英國傳媒分析指呢位33歲比利時國腳及另外2位中場基亞利殊、貝拿度施華好大機會今夏被洗洗，並重金收購利華古遜中場科利安華迪斯，作為「藍月亮」新核心。

曼城上場歐聯附加賽首回合不敵皇馬，奇雲迪布尼19次失去控球權，成為輸波罪人，呢位老將近年經常受傷，無復當年之勇，加上將於今夏約滿，曾透露有興趣去沙特「掘金」，曼城應會順理成章送佢一程。

至於基亞利殊2021年8月以1億鎊(約9.78億港元)轉會費由阿士東維拉加盟曼城以來，一直踢唔出應有身價，並不時受傷，上仗對皇馬又傷出，早已傳出「藍月亮」有意出售佢，加上冬季簽入馬莫殊後，恐怕呢位29歲英格蘭國腳更加冇得留低。

另外，貝拿度施華曾獲得巴塞隆拿、巴黎聖日耳門垂青，上年夏天幾乎離隊，曼城可能今夏出售呢位30歲葡萄牙國腳，籌集資金收購科利安華迪斯。

現年21歲嘅科利安華迪斯今季上陣34場入15球及11次助攻，被譽為當今歐洲最具潛力進攻中場，估計呢位德國國腳身價超過1億歐元(約8.14億港元)，曼城冬季已豪花2.2億歐元(約18億港元)增兵，如果想收購科利安華迪斯，有必要出售部分現有人腳，相信除咗上述3位中場之外，仲會有其他球員離隊。