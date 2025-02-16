港超聯　港會地獄球場招呼傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）在香港足球會足球場上演「雙料娛樂」尾場，港會坐鎮地獄主場迎戰傑志。港會今場由費查把關，倒戈的羅素與上演地標戰的素朗臣扼守中路，新加盟的奧斯卡與史加利在中場派牌，支援箭頭里奧攻堅。「藍鳥」則有後衞慈英復任正選，馬查度、費蘭度分任兩翼，入球重任落在韋頓、迪美路夫身上。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播)

港會正選：

1 費查 [GK] [C]

6 奧斯卡

9 里奧

10 薩拉沙

15 素朗臣

18 積施利

22 比提

26 羅素

30 博偉程

74 史加利

99 陳浩嘉

傑志正選：

25 泰利 [GK]

2 羅梓駿

3 鐘樂安

4 鄧達思

6 慈英

9 韋頓

10 馬查度

17 費蘭度 [C]

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

港會後備：

95 李溢晉 [GK]

2 曾俊軒

7 陳灝

8 麥美倫

19 申在鎬

20 黃琛喆

23 梁城祖

24 李宗恒

40 歷祈活

44 彬尼

67 麥根尼高

80 關歷克

傑志後備：

1王振鵬 [GK]

23 石皓心 [GK]

5 艾里奧

8 鄭展龍

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

22 巴登卡

31 馬斐

34 甘智健

周日（16日）另一場「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志到訪「地獄球場」香港足球會足球場，作客面對港會。「藍鳥」聯賽豪取3連勝，今場只要再下一城，更可與榜首大埔積分差距收窄至3分，鬥志十足，力爭繼首循環後再大勝而回！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播)同日，港會場下午1時15分會舉行港會對傑志的「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」，球迷可憑1張門票，觀看兩場賽事。

港會上周以0比4不敵大埔，今仗面對另一爭標隊伍傑志，主教練谷卓斯承認困難重重，呼籲球員盡力為對方帶來麻煩：「雖然傑志有主力停賽，但佢哋陣容夠晒深度，實力唔會有太大影響，今場預咗難捱，希望大家踢得放啲，喺強隊面前踢番應有水準。」陣容方面，唐道碧繼續停賽，費利皮爾、黎皚韜及鄭進泓仍然養傷當中。

前鋒關歷克則預計「藍鳥」將佔據較多控球，表示要嘗試用活力施壓，製造反擊機會：「傑志呢排弗到爆，每場都組織到好多攻勢，但大家唔會未打先投降，希望做多啲壓逼，令佢哋用波冇咁舒服，製造失誤，再去諗入波。」

另一邊廂，傑志上場面對標準流浪一度落後，最終險勝2比1，主教練卡度素承認表現對比之前兩場，的確有所回落，但認為球隊在進攻取得主導權，絕對值得獲勝。不過裴栽釪、利亞倫因累積「5黃」，是役須要停賽。

首次作客港會「地獄球場」，卡度素直言已做足準備：「港會場出名窄，加上對方擁有多名年青球員，踢法一定好壓逼性，我哋初段已經要打醒十二分精神。」同時，卡度素又大讚一對箭頭近況出色，今場或繼續起用新陣式：「近兩場改踢442後，韋頓、迪美路夫頻頻入波，效果好好，今場應該會維持。」