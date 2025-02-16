港超聯 港會地獄球場招呼傑志
2025年02月16日 16:00
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港超聯：港會 vs 傑志
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）在香港足球會足球場上演「雙料娛樂」尾場，港會坐鎮地獄主場迎戰傑志。港會今場由費查把關，倒戈的羅素與上演地標戰的素朗臣扼守中路，新加盟的奧斯卡與史加利在中場派牌，支援箭頭里奧攻堅。「藍鳥」則有後衞慈英復任正選，馬查度、費蘭度分任兩翼，入球重任落在韋頓、迪美路夫身上。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播)
港會正選：
1 費查 [GK] [C]
6 奧斯卡
9 里奧
10 薩拉沙
15 素朗臣
18 積施利
22 比提
26 羅素
30 博偉程
74 史加利
99 陳浩嘉
傑志正選：
25 泰利 [GK]
2 羅梓駿
3 鐘樂安
4 鄧達思
6 慈英
9 韋頓
10 馬查度
17 費蘭度 [C]
24 顏卓彬
27 迪美路夫
30 祖連奴
港會後備：
95 李溢晉 [GK]
2 曾俊軒
7 陳灝
8 麥美倫
19 申在鎬
20 黃琛喆
23 梁城祖
24 李宗恒
40 歷祈活
44 彬尼
67 麥根尼高
80 關歷克
傑志後備：
1王振鵬 [GK]
23 石皓心 [GK]
5 艾里奧
8 鄭展龍
14 潘沛軒
18 陳傲軒
21 畢頓
22 巴登卡
31 馬斐
34 甘智健
周日（16日）另一場「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志到訪「地獄球場」香港足球會足球場，作客面對港會。「藍鳥」聯賽豪取3連勝，今場只要再下一城，更可與榜首大埔積分差距收窄至3分，鬥志十足，力爭繼首循環後再大勝而回！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播)同日，港會場下午1時15分會舉行港會對傑志的「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」，球迷可憑1張門票，觀看兩場賽事。
港會上周以0比4不敵大埔，今仗面對另一爭標隊伍傑志，主教練谷卓斯承認困難重重，呼籲球員盡力為對方帶來麻煩：「雖然傑志有主力停賽，但佢哋陣容夠晒深度，實力唔會有太大影響，今場預咗難捱，希望大家踢得放啲，喺強隊面前踢番應有水準。」陣容方面，唐道碧繼續停賽，費利皮爾、黎皚韜及鄭進泓仍然養傷當中。
前鋒關歷克則預計「藍鳥」將佔據較多控球，表示要嘗試用活力施壓，製造反擊機會：「傑志呢排弗到爆，每場都組織到好多攻勢，但大家唔會未打先投降，希望做多啲壓逼，令佢哋用波冇咁舒服，製造失誤，再去諗入波。」
另一邊廂，傑志上場面對標準流浪一度落後，最終險勝2比1，主教練卡度素承認表現對比之前兩場，的確有所回落，但認為球隊在進攻取得主導權，絕對值得獲勝。不過裴栽釪、利亞倫因累積「5黃」，是役須要停賽。
首次作客港會「地獄球場」，卡度素直言已做足準備：「港會場出名窄，加上對方擁有多名年青球員，踢法一定好壓逼性，我哋初段已經要打醒十二分精神。」同時，卡度素又大讚一對箭頭近況出色，今場或繼續起用新陣式：「近兩場改踢442後，韋頓、迪美路夫頻頻入波，效果好好，今場應該會維持。」