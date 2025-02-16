港超聯　分享球員外流看法　伍健：要有足夠回報

傑志周日（16日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終作客「地獄球場」以3比1反勝港會，錄得4連勝。是日會長伍健亦有入場觀戰，賽後他接受傳媒訪問，承認3循環有利球隊爭標，同時又分享到對於最近多名本地球員北上發展的看法，重申「藍鳥」立場為收到足夠轉會費才會放人。

傑志今場作客成功反勝港會，賽後會長伍健笑言有點幸運成分：「今日港會打得好好，贏到係有啲運仔，我哋救到球12碼，對方又有烏龍波。但始終球隊好多人傷，最緊要嚟到地獄主場攞到3分走就得。」今季聯賽改踢3循環，而季初表現未如理想的「藍鳥」，目前豪取4連勝後已升上次席，伍健承認新賽制的確有助球隊爭標：「3循環有利開局唔好嘅球隊，而今屆傑志正正真係，尤其季初有幾場和波係唔應該。所以可以咁講，係對我哋有幫助。」

值得一提，「藍鳥」早在在冬季轉會窗未有增兵，伍健亦有作出解釋：「球隊人手、實力係足夠，只要明加索夫、陳俊樂好番，我哋係唔差。其實再搵人都係簽外援，但我哋外援又唔係真係太差，都有得打吓，同埋外援點都係打6個，最關鍵都係其他華人得唔得，如果唔得，就算你外援識飛都係有漏洞。」

此外，提到余在言、吳宇㬢、李小恆等多名本地球員，早前紛紛北上發展，被問到會否盼球隊有人外流，伍健卻表示 「唔希望」，又強調要有足夠轉會費才放人：「轉會係足球一個現象，但係要有條件，轉會費要合理。好似陳晉一，我哋真係花咗好多時間、精神送佢去西班牙，嗰陣費用全部我哋畀，所以當對方話想好低價簽，都唔使傾。」伍健之後再補充道：「要研究下點樣去平衡，唔係香港足球就好蝕底，對長遠發展係唔好。不停被人攞晒啲年青球員，但過程又收唔到足夠回報（轉會費），咁點樣有收入畀番多啲糧、獎金其他人？」