港超聯　傑志作客反勝港會升次席

陳傲軒（左）被積施利鏟到飛起。(李浚湣攝)

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）在香港足球會足球場上演「雙料娛樂」尾場，港會坐鎮地獄主場迎戰傑志。「藍鳥」今場一度落後，但靠費蘭度、迪美路夫各入一球，加上對方後衞比提擺烏龍，最終以3比1反勝而回，聯賽4連勝兼升上次席。

港會今場由費查把關，倒戈的羅素與上演地標戰的素朗臣鎮守後防，史加利與新加盟的奧斯卡在中場派牌，支援箭頭里奧攻堅。「藍鳥」則有後衞慈英復任正選，馬查度、費蘭度分任兩翼，入球重任落在韋頓、迪美路夫身上。

主場出擊的港會，16分鐘差點先開記錄，里奧前場偷走鄧達恩腳下球，推入禁區後勁射中柱。20分鐘輪到傑志出現黃金機會，馬查度頭槌二傳，迪美路夫門前卻炒高。5分鐘後迪美路夫交出直線，祖連奴半單刀又被門將費查擋走。不過先開記錄一方屬於港會，33分鐘比提接應短角球射入世界波。補時階段，費蘭度大位起「私家Cue」燙射死角為傑志扳平，兩隊半場踢成1比1。

易邊後傑志換入艾里奧，48分鐘即有斬獲，費蘭度左路落底傳中，比提門前不慎擺老烏，傑志反超前2比1。「藍鳥」之後換入陳傲軒繼續搶攻，60分鐘祖連奴勁射被費查撲出不遠，韋頓加多腳又無功而還。落後的港會未有放棄，75分鐘羅素禁區內頂頭槌時被鄧達思侵犯，球證直指十二碼，但史加利操刀卻被泰利捉到路救出。加上臨完場前，迪美路夫再錦上添花，最終「藍鳥」作客贏3比1，順利全取3分。

至於同日「雙料娛樂」頭場，傑志女足則靠黃嘉詩、朱寶恩齊齊梅開二度，加上張煒琪、蘇鎧霖及鍾貝琪各入一球，以7比0大勝港會，繼續穩坐榜首。